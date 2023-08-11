Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı yazar yorumları
Beşiktaş, Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Neftçi Bakü'yü deplasmanda 3-1 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendirdi
"ALKIŞLAR SALİH VE AMIR'E"
Bilal Meşe - Milliyet: "Bu oyunda her nedense sürekli forvet oyuncularını radarımıza alırız, ne var ki, bu takım oyununda ‘gizli’ kahramanlar vardır. Elbette gol atmak önemli, ancak o topu üçüncü bölgeye taşıyanları, adrese teslim pasları es geçeriz!"
Bilal Meşe - Milliyet: "Siz ne derseniz deyin, Kartal’da güzel işlere imza atan başta Amir Hadziahmetovic ve de Salih Uçan var. Özellikle Bosna Hersekli futbolcu ofansa müthiş paslar attığı gibi, çok kritik yerlerde toplar kazanıyor, işini de dört dörtlük yapıyor. Salih’i de şık pasları ve müthiş asistleri için kutlamak gerekiyor. Salih her geçen gün çıtayı yükseltiyor, Kartal’ın bankoları arasındaki yerini perçinliyor, aman nazar değmesin."
"BEŞİKTAŞ'IN ATİBA'SI OLUR"
Sinan Vardar - Fotomaç: "Siyah-beyazlı oyuncuların oldukça istekli olmaları ve takım olarak disiplinli baskısı da hayli ümit verdi. Kadro deneyimi ve kalite de eklenince dün akşam keyifli bir Beşiktaş maçı izledik. Mert Günok'a çok top gelmemesine rağmen ikinci yarıda zamanında çıkışlarıyla form da olduğunu gösterdi. Orta sahada Amir Hadziahmetovic yine görevini fazlasıyla yaparken, Gedson da enerjisiyle Beşiktaş'ın gücüne güç kattı."
Sinan Vardar - Fotomaç: "Aboubakar yine golcülüğünü gösterirken Rosier ve Onur performanslarıyla alkışı hak eden isimlerdi. Maçın yıldızı hiç kuşkusuz oyunda kaldığı 70 dakikada futbol resitali ortaya koyan Salih Uçan'dı. Aboubakar'a harika bir asist yaparken, güzel futbolunu bir de golle süslemesi şapka çıkarılacak cinstendi. Salih böyle oynarsa, Milli Takımın değişilmezi, Beşiktaş'ın da yeni Atiba'sı olur."
"GÜÇLÜ KULÜBE İHTİYAÇ"
Fatih Doğan - Sabah: "Ancak Amertey'in henüz adaptasyon sancıları yaşadığı bir ortamda Onana'nın oyuna girdikten sonra takımı ileri götürmeyi bırak, geri düşürdüğünü izledik. Yenilen goldeki hatası ve ağırlığı güçsüzlükle doğru orantılı mı bunu anlamak için zamana ihtiyaç var. Rebic için ise fazla top gelmediği için sağlıklı yorum yapmak henüz erken."
Fatih Doğan - Sabah: "Oturmuş bir görüntüsü olan Beşiktaş, Bakü'de turu geçecek skoru aldı. Tekni Direktör Şenol Güneş'in, sonradan oyuna giren futbolcuların istenilen katkıyı veremediği dikkate aldığımızda güçlü bir kulübeye ihtiyacı olduğu görüldü."
"ABOUBAKAR GEZEGENDEKİ EN FARKLI GOLCÜ"
Turgay Demir - Fotomaç: "Aboubakar gezegendeki en farklı golcülerin başında geliyor! Belli vücut açısı arayışı yok, kaleye dönükken yapabildiği sürprizleri, sırtı dönükken de yapabiliyor. Geriden gelen arkadaşına bırakacağını düşündüğünüz anda dönüp topun dibine girip farkını ortaya koyuyor."
Turgay Demir - Fotomaç: "Tıpkı ilk golde yaptığı gibi. Markajla onu durdurmak da zor. Önce sizin markajınıza takılmış gibi davranıyor sonra bir bakıyorsunuz sizi alıp çarşıya götürmüş ve arkadan gelen bir arkadaşı golü atıvermiş."
"KALİTE FARKI BELİRGİNDİ"
Oktay Derelioğlu- Takvim: "Neftçi Bakü teknik bir takım olmasına karşın fiziksel olarak Beşiktaş'ın çok gerisinde kaldı. Mulaka için de bir parantez açmak isterim. Zira hem hazırlık maçlarında hem de resmi maçlarda Aboubakar ile birlikte çok etkili oldu."