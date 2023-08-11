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Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı yazar yorumları Beşiktaş, Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Neftçi Bakü'yü deplasmanda 3-1 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendirdi Ajanslar Giriş: 11.08.2023 - 10:27 Güncelleme: 11.08.2023 - 10:27 facebook

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"ALKIŞLAR SALİH VE AMIR'E" Bilal Meşe - Milliyet: "Bu oyunda her nedense sürekli forvet oyuncularını radarımıza alırız, ne var ki, bu takım oyununda ‘gizli’ kahramanlar vardır. Elbette gol atmak önemli, ancak o topu üçüncü bölgeye taşıyanları, adrese teslim pasları es geçeriz!"

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Bilal Meşe - Milliyet: "Siz ne derseniz deyin, Kartal’da güzel işlere imza atan başta Amir Hadziahmetovic ve de Salih Uçan var. Özellikle Bosna Hersekli futbolcu ofansa müthiş paslar attığı gibi, çok kritik yerlerde toplar kazanıyor, işini de dört dörtlük yapıyor. Salih’i de şık pasları ve müthiş asistleri için kutlamak gerekiyor. Salih her geçen gün çıtayı yükseltiyor, Kartal’ın bankoları arasındaki yerini perçinliyor, aman nazar değmesin."