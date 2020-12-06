Ramón de Carranza Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi Cadiz, Alvaro Gimenez'in 9. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Barcelona, ikinci yarının 57. dakikasında Cadiz'in defans oyuncusu Pedro Alcala'nın kendi kalesine attığı golle 1-1'lik beraberliği yakaladı.

Maçın 63. dakikasında bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Alvaro Negredo'nun golüyle bir kez daha önce geçen Cadiz, karşılaşma sonuna kadar üstünlüğünü koruyarak sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Aldığı sonuçlarla La Liga'da dikkatleri üzerine çeken ve ligde 5. galibiyetini alan Cadiz, 18 puanla 5.liğe çıktı.

Bu sonuçla ligdeki 4. yenilgisini alan, iki maç eksiği bulunan Barcelona ise 14 puanla 7.liğe düştü.