        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Nelson Semedo: Yolumuza devam etmemiz gerekiyor

        Nelson Semedo: Yolumuza devam etmemiz gerekiyor

        Fenerbahçe'nin sağ beki Nelson Semedo, Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu. Son dakikalarda gol yemenin bedelinin ağır olduğunu belirten Semedo, "Yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Kolay bir durum değil, bunun farkındayım. Bu maçı kazanmak sorumluluğumuzdu. Son dakikalarda böyle bir gol yiyince bedeli ağır oluyor. Bir sonraki maçı düşünüp, o maçı kazanmak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Nisan 2026 - 23:06 Güncelleme:
        "Yolumuza devam etmemiz gerekiyor"

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin oyuncularından Nelson Semedo, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

        "BU HATALARIN BEDELİ AĞIR OLUYOR"

        Portekizli futbolcu, "İyi bir takımla karşılaştığımızı düşünüyorum. Geriye düştükten sonra maçı çevirmeyi başardık ama son dakikada yediğimiz golle iş karmaşık bir hale geldi. Bu tarz hatalar yaparsanız, bedeli ağır oluyor." dedi.

        "YOLUMUZA DEVAM ETMEMİZ GEREKİYOR"

        Nelson Semedo, "Yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Kolay bir durum değil, bunun farkındayım. Bu maçı kazanmak sorumluluğumuzdu. Son dakikalarda böyle bir gol yiyince bedeli ağır oluyor. Bir sonraki maçı düşünüp, o maçı kazanmak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

