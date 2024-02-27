YSK seçmen kaydı sorgulamaları sürüyor. Mahalli seçimlere kısa süre kala vatandaşlar YSK seçmen kağıdı nasıl alınır, zorunlu mu, hangi sandıkta ve nerede oy kullanacağım gibi sorulara yanıt arıyor. Milyonlarca vatandaş, 31 Mart Pazar günü sandık başına giderek oy verme hakkını kullanacak. Seçmenler, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) veya e-Devlet üzerinden oy kullanacakları yer ve sandık bilgilerinin yer aldığı seçmen kağıtlarını görüntüleyebilecek. İşte 2024 YSK seçmen kaydı sorgulama sayfası