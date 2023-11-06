Nereden nereye! Günlük 750 bin TL harcayan Dilan Polat'ın cezaevi bütçesi belli oldu!

Nereden nereye! Günlük 750 bin TL harcayan Dilan Polat'ın cezaevi bütçesi belli oldu!

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Dilan Polat, eşi Engin Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 16 şüpheliyi "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Kanunu'na muhalefet" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.