Nereden nereye! Günlük 750 bin TL harcayan Dilan Polat'ın cezaevi bütçesi belli oldu!
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Dilan Polat'ın cezaevinde kaldığı sürede harcayabileceği haftalık tutar ortaya çıktı.
Dilan Polat, eşi Engin Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 16 şüpheliyi "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Kanunu'na muhalefet" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.
Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Lüks yaşantısıyla sosyal medyanın dikkatini çeken Dilan Polat'ın cezaevinde kaldığı sürede harcayabileceği haftalık tutar ortaya çıktı. Polat çiftinin çocuklarıyla nasıl görüşeceği de belli oldu.
"Bazen bir AVM'de günlük 750 bin lira harcıyorum" diyen Dilan Polat iddialara göre, cezaevinde kaldığı sürece aylık 1500 TL harcayabilecek.
ENGİN POLAT İLE GÖRÜŞEMEYECEK
Engin Polat ve Dilan Polat cezaevinde birbirini hiç görmeyecek.
Tutuklanma kararı sonrası "Oğluma kim bakacak" diyerek ağlayan Dilan Polat, çocuklarıyla cezaevine özel yapılmış bir uygulama üzerinden görüşebilecek.