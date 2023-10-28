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        Haberler Spor Basketbol TKBL Nesibe Aydın: 72 - Fenerbahçe Alagöz Holding: 94 MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Nesibe Aydın: 72 - Fenerbahçe Alagöz Holding: 94 MAÇ SONUCU

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 94-72 yendi. Öte yandan maç öncesi iki takım "Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun" pankartı açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 19:53 Güncelleme: 28.10.2023 - 19:53
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        Fenerbahçe Alagöz deplasmanda kazandı
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        Salon: TOBB ETÜ

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Hakemler: Can Mavisu, Münevver Özemre, Ali Osman Kanık

        Nesibe Aydın: Thomas 16, Feride Şevval Akalan 12, Pelin Derya Bilgiç 9, İlayda Güner 5, Cannon 15, Gülşah Duman Bıçakçı 9, Gamze Takmaz 2, Coates 4

        Fenerbahçe Alagöz Holding: Alperi Onar 11, McBride 22, Anderson 11, Howard 14, Meesseman 12, Sevgi Uzun 6, Duygu Özen 2, Tilbe Şenyürek 14, Merve Aydın 2, Sudenur Akarpa, Ayşe Yılmaz

        1. periyot: 21-27

        Devre: 39-48

        3. periyot: 53-79

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