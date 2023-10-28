Nesibe Aydın: 72 - Fenerbahçe Alagöz Holding: 94 MAÇ SONUCU
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 94-72 yendi. Öte yandan maç öncesi iki takım "Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun" pankartı açtı.
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Can Mavisu, Münevver Özemre, Ali Osman Kanık
Nesibe Aydın: Thomas 16, Feride Şevval Akalan 12, Pelin Derya Bilgiç 9, İlayda Güner 5, Cannon 15, Gülşah Duman Bıçakçı 9, Gamze Takmaz 2, Coates 4
Fenerbahçe Alagöz Holding: Alperi Onar 11, McBride 22, Anderson 11, Howard 14, Meesseman 12, Sevgi Uzun 6, Duygu Özen 2, Tilbe Şenyürek 14, Merve Aydın 2, Sudenur Akarpa, Ayşe Yılmaz
1. periyot: 21-27
Devre: 39-48
3. periyot: 53-79