Nesrin Cavadzade: Aşk hayatım yok

"BAŞKA PROJELERE ODAKLANDIM"

Müzik kariyeriyle ilgili gelen soruya ise ünlü oyuncu, şarkı söylemeyi sevdiğini ancak albüm çıkarma gibi bir planının olmadığını ifade etti. "Şarkı söylemeyi seviyorum ama albüm çıkarma düşüncem yok. Müzik bir tutku, ama şu an için başka projelere odaklandım" diye konuştu.