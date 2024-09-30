"DİZİDE FARKLI BİR DANS SAHNEMİZ OLACAK"

İşini severek yaptığını söyleyen Nesrin Cavadzade, "Her şey güzel gidiyor. Koşuşturma içindeyiz arada yemeklerimi evden götürüyorum. Sefer tasım var öyle yani haftaya da çok tatlı sürprizler olacak. Dizide farklı bir dans sahnemiz olacak onunla ilgili provalara gidiyorum. Sporun yanına bir de dans ekledim" dedikten sonra arkadaşı ile yürüyüşüne devam etti.