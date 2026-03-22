Netanyahu, ABD ortaklığında İrana karşı yürüttükleri saldırılara daha fazla ülkenin katılmasını istedi

Başbakan Netanyahu, İsrail’in güneyindeki Arad kentinde İran misillemesinde vurulan bölgeye ziyaretinde 23 gündür İran’a karşı yürüttükleri saldırılara ilişkin konuştu.

ABD ve İsrail’in tüm dünya için birlikte çalıştığını öne süren Netanyahu, "Artık diğer ülkelerin liderlerinin de bu sürece katılma zamanı. Bazılarının bu yönde adım attığını görmekten memnunum ama daha fazlası gerekiyor.” dedi.

Trump’ın Tahran yönetimine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdığını söyleyen Netanyahu, “Artık hareket geçme zamanı.” ifadesini kullandı.

İran'a düzenledikleri saldırılarda iki ana hedeflerinin olduğunu söyleyen Netanyahu, bunlardan ilkinin Tahran yönetiminin nükleer ve balistik füze programını tamamen ortadan kaldırmak, diğerinin ise İran halkının "rejimi devirmesi" için gerekli koşulları oluşturmak olduğunu söyledi.

İlk hedeflerine ulaşma konusunda "ciddi bir mesafe kaydettiklerini" ileri süren Netanyahu, ikinci amaçlarına da ulaşmayı umduklarını söyledi.