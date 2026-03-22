        Haberler Dünya Netanyahu, ABD ortaklığında İrana karşı yürüttükleri saldırılara daha fazla ülkenin katılmasını istedi | Dış Haberler

        Netanyahu, ABD ortaklığında İrana karşı yürüttükleri saldırılara daha fazla ülkenin katılmasını istedi

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha fazla ülkenin ABD ile İran'a karşı yürüttükleri saldırılara katılması gerektiğini savundu.

        Giriş: 22.03.2026 - 15:55 Güncelleme:
        Netanyahu: Daha fazla ülke saldırılarımıza katılmalı

        Başbakan Netanyahu, İsrail’in güneyindeki Arad kentinde İran misillemesinde vurulan bölgeye ziyaretinde 23 gündür İran’a karşı yürüttükleri saldırılara ilişkin konuştu.

        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var Haberi Görüntüle

        ABD ve İsrail’in tüm dünya için birlikte çalıştığını öne süren Netanyahu, "Artık diğer ülkelerin liderlerinin de bu sürece katılma zamanı. Bazılarının bu yönde adım attığını görmekten memnunum ama daha fazlası gerekiyor.” dedi.

        Trump’ın Tahran yönetimine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdığını söyleyen Netanyahu, “Artık hareket geçme zamanı.” ifadesini kullandı.

        İran'a düzenledikleri saldırılarda iki ana hedeflerinin olduğunu söyleyen Netanyahu, bunlardan ilkinin Tahran yönetiminin nükleer ve balistik füze programını tamamen ortadan kaldırmak, diğerinin ise İran halkının "rejimi devirmesi" için gerekli koşulları oluşturmak olduğunu söyledi.

        İlk hedeflerine ulaşma konusunda "ciddi bir mesafe kaydettiklerini" ileri süren Netanyahu, ikinci amaçlarına da ulaşmayı umduklarını söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul Fatih'te bina çöktü

        İstanbul Fatih'te bina çöktü

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: Katar'daki helikopter kazasında 3 Türk personel şehit oldu
        MSB: Katar'daki helikopter kazasında 3 Türk personel şehit oldu
        İstanbul Fatih'te bitişik iki bina çöktü!
        İstanbul Fatih'te bitişik iki bina çöktü!
        İran: Artık savunmadan saldırıya geçtik
        İran: Artık savunmadan saldırıya geçtik
        İsraillilerden bakana tepki: Ölüm saçıyorsun
        İsraillilerden bakana tepki: Ölüm saçıyorsun
        Mücteba Hamaney'e ilişkin spekülasyonlar derinleşiyor
        Mücteba Hamaney'e ilişkin spekülasyonlar derinleşiyor
        İran: Düşman olmayan tüm gemilere Hürmüz açık
        İran: Düşman olmayan tüm gemilere Hürmüz açık
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        ABD'li gazeteci Carlson'dan bir 'İsrail' iddiası daha
        ABD'li gazeteci Carlson'dan bir 'İsrail' iddiası daha
        İnanılmaz görüntü! Cip heyelana yakalandı!
        İnanılmaz görüntü! Cip heyelana yakalandı!
        Tıp öğrencisi Yaren kazada hayatını kaybetti
        Tıp öğrencisi Yaren kazada hayatını kaybetti
        Geliriyle gideri uymayanlara radar
        Geliriyle gideri uymayanlara radar
        Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi sorgulanıyor
        Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi sorgulanıyor
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Dubai'de konut satışları düştü
        Dubai'de konut satışları düştü
        Noa Lang'ın son durumu belli oldu!
        Noa Lang'ın son durumu belli oldu!
        "15 gol atarsam saat alacaklar!"
        "15 gol atarsam saat alacaklar!"
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        Altın çağlarını yaşıyorlar
        Altın çağlarını yaşıyorlar
        Sevcan Orhan'dan tepkilere yanıt
        Sevcan Orhan'dan tepkilere yanıt