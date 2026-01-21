Habertürk
        Netflix, 2025'in son çeyreğinin bilançosunu açıkladı

        Küresel internet televizyon ağı Netflix'in geliri, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 17,6 artışla yaklaşık 12,1 milyar dolar oldu

        Netflix, 2025'in son çeyreğinin bilançosunu açıkladı
        Netflix, 2025'in son çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin geçen yılın dördüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,6 artışla 12,1 milyar dolara çıktı. Firmanın geliri, 2024'ün aynı döneminde 10,2 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

        Netflix, bu performansın üyelik sayısı ve reklam gelirlerindeki artış ile fiyatların yükselmesinin etkisiyle gerçekleştirildiğini bildirdi.

        Şirketin bu yılın ilk çeyreği için gelir beklentisi yaklaşık 12,2 milyar dolar olurken, 2025 yılı genelinde elde ettiği toplam gelir de 45,2 milyar dolar olarak hesaplandı.

        Netflix'in net karı da geçen yılın son çeyreğinde yüzde 29,4 artarak 2,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Şirketin 2024'ün aynı çeyreğindeki net karı 1,9 milyar dolardı.

        Firmanın hisse başına düşen karı ise aynı dönemde 43 sentten 56 sente yükseldi.

        325 MİLYON ABONE SAYISINA ULAŞILDI

        Netflix'ten yapılan açıklamada, dünya genelinde 325 milyon ücretli üyelik sayısının geçildiği bildirildi.

        Bu yıl dizi ve filmlerin çeşitliliği ile kalitesinin artırılması, ürün deneyiminin iyileştirilmesi ve reklamcılık faaliyetlerinin daha da büyütülmesine odaklanıldığı belirtilen açıklamada, Warner Bros.'un satın alınmasının tamamlanması için de çalışılacağı kaydedildi.

        Açıklamada, sağlıklı büyümenin sürdürülmesinin hedeflendiği vurgulanarak, 2026 yılında 50,7 ila 51,7 milyar dolar arasında gelir öngörüldüğü, reklam gelirlerinin de yaklaşık iki katına çıkmasının beklendiği aktarıldı.

