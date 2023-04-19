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Netflix'in abone sayısı 3 ayda 1.8 milyon arttı

Küresel internet televizyon ağı Netflix'in abone sayısı, 2023'ün ilk çeyreğinde yaklaşık 1.8 milyon kişi artarak 232.5 milyona ulaştı. Firma 29 Eylül'de ABD'deki postayla eve DVD yollama hizmetine son vereceğini açıkladı

Netflix'in abone sayısı 3 ayda 1.8 milyon arttı
AA / HABERTURK.COM

Netflix, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3.7 artışla 8.2 milyar dolara çıktı. Firmanın geliri, geçen yılın aynı döneminde 7.9 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Şirketin net kârı ise ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.3 azalışla 1.3 milyar dolara geriledi. Netflix'in geçen yılın ilk çeyreğindeki net kârı 1.6 milyar dolar olmuştu.

Firmanın hisse başına düşen kârı da aynı dönemde 3.53 dolardan 2.88 dolara indi.

Netflix'in abone sayısı ise yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 1.8 milyon kişi arttı. Şirketin dünya genelindeki abone sayısı 232.5 milyona yükseldi.

Öte yandan, yılın ilk çeyreğinde dört ülkede ücretli şifre paylaşımı başlattığını anımsatan Netflix, uygulamayı ikinci çeyrekte ABD de dahil diğer ülkelere genişleteceğini duyurdu.

29 EYLÜL'DE SON DVD'LERİ YOLLAYACAK

Bu arada Netflix eve DVD yollama hizmetine 29 Eylül itibarıyla son vereceğini açıkladı. ABD'de sunulan bu hizmet geçtiğimiz yıl firmaya 145.7 milyon dolar gelir sağlamıştı. Bu yaklaşık 1.1 milyon aboneden elde edilen gelire denk geliyor.

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