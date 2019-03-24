Türkiye’de 2015 yılı sonunda sabit genişbant internette abonelerin aylık ortalama data tüketimi, 57.6 GB iken; bu rakam 2018 yılının 3. çeyreği sonunda 93.9 GB’ye kadar çıktı.

Yaklaşık son 2.5 yılda sabit internet abonelerinin aylık data kullanımı yüzde 63 arttı. Ortalama bir abone 2015 yılı sonuna göre ayda ortalama 36.3 GB daha fazla internet kullanıyor.

Resmi rakamlara göre internette veri kullanımı sadece sabitte değil, mobilde de artıyor. Bunda Türkiye’de 1 Nisan 2016’da başlayan mobil iletişimde 4.5G döneminin de etkisi açık.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) verilerine göre 2015 yılı sonunda, mobilde abonelerin aylık data tüketimi 1.3 GB iken, 2018 yılının 3. çeyreği sonunda 4.7 GB’ye çıktı. 4.5G abonelerinin data kullanımı ise aylık 7.6 GB’ye ulaştı.

Türkiye’deki internet kullanıcılarının bu veri tüketimindeki artışta en büyük etken, hiç şüphesiz ki son yıllarda gittikçe artan online dizi ve film izleme alışkanlığı.

2016 yılının başında Türkiye’de de hizmet vermeye başlayan ve yine aynı yılın Eylül ayında Türkçe dil desteğini yayına alan Netflix ise bu online dizi ve film platformlarının son yıllarda yükselen yıldızı.

Peki Netflix ne kadar internet harcıyor? Netflix ile internetten film veya dizi izlemek internet kotalarını nasıl etkiliyor?

AYDA ORTALAMA 2 SAAT İZLENİYOR

Netflix üzerinden dizi, film veya program izlenirken standart çözünürlükteki video yayınları için saatte yaklaşık 1 GB, HD video yayınları için ise saatte yaklaşık 3 GB veri kullanılıyor. İçerik, Ultra HD izlendiğinde ise saatte yaklaşık 7 GB veri tüketimi sözkonusu oluyor. İndirmek ve anında izlemek yaklaşık olarak aynı miktarda veri harcıyor.

Örnek vermek gerekirse, Netflix’i günde ortalama 1 saat kullanan abone, eğer HD yayın izlerse, internet kotasının ayda toplam 90 GB’sini tek başına Netflix tüketiyor.

Netflix yöneticilerin geçen hafta açıkladığı verilere göre platformda aboneler günde ortalama 2 saat dizi veya film izliyor. Bu rakam dikkate alındığında ise ortalama Netflix abonelerinin aylık internet paketlerinin 180 GB’sinin tek başına bu platformda tüketildiği de ortaya çıkıyor.

Bu rakam, Türkiye özelinde ayrıca bu yılın başında kaldırılan Adil Kullanım Kotası (AKK) veya diğer adıyla Adil Kullanım Noktası (AKN) uygulaması sonrası internet kullanıcılarının paket tercihlerini de yapmasında kritik bir unsur. Çünkü, bu rakam, eğer Netflix kullanıyorsanız veya abone olmayı düşünüyorsanız, internet paketi tercihinde de limitsiz ve kotasız alternatiflere yönelmeniz gerektiği de gösteriyor.

VERİ KULLANIM AYARLARI

Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise Netflix’in sunduğu veri kullanım seçenekleri ayarlarını ihtiyacınıza uygun olarak yapmak. Netflix, abonelere 4 temel veri kullanım ayarı sunuyor:

Düşük: Her cihaz için saatte 0.3 GB

Orta: Standart çözünürlükte (SD) saatte 0.7 GB

Yüksek: Yüksek çözünürlükte (HD) izlendiğinde saatte maksimum 3 GB ve Ultra HD izlendiğinde ise saatte maksimum 7 GB

Otomatik: İnternet bağlantı hızınıza bağlı olarak mümkün olan en yüksek kaliteyi vermek için otomatik olarak ayarlanıyor.

MOBİLDE BU SEÇENEKLERE DİKKAT

Mobil için ise veri kullanım seçenekleri şunlar:

Otomatik: Netflix, veri kullanımını iyi video kalitesiyle dengeleyen bir veri kullanım ayarı seçer. Şu anda bu ayar, bir GB veri ile yaklaşık 4 saat yayın izlemenize olanak tanıyor.

Sadece Kablosuz: Cihazda sadece kablosuz ağa bağlıyken yayın izleyebilirsiniz.

Veri Tasarrufu: 1 GB veri ile yaklaşık 6 saat yayın izlenebiliyor.

Maksimum Veri: Sadece sınırsız veri planı olanlara öneriliyor. Bu ayar, cihazınız ve izlediğiniz içerik için mümkün olan en yüksek kalitede yayın yapıyor. Bu ayarda cihazınıza ve ağ hızlarınıza bağlı olarak 20 dakikada en az 1 GB veri kullanılıyor.

Bu kriterler dikkate alındığında günlük ortalama kullanıma göre Netflix aylık internet paketinizden toplam şu kadarlık veri tüketmiş oluyor:

BU TABLOYA BAKMADAN ABONE OLMAYIN

Veri Kullanım Seçeneği 1 Saatlik Tüketim Aylık Tüketim (Günde 1 saat) Aylık Tüketim (Günde 1 saat) Düşük Çözünürlük 0.3 GB 9 GB 18 GB Standart Çözünürlük 0.7 GB 21 GB 42 GB Yüksek Çözünürlük 3 GB 90 GB 180 GB Ultra Yüksek Çözünürlük 7 GB 210 GB 420 GB



