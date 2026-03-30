Netflix, son dönemde artan içerik yatırımlarını finanse etmek ve gelirlerini güçlendirmek amacıyla sık sık fiyat ayarlamalarına gidiyor. Ocak 2025’teki zamın ardından Mart 2026’da ikinci kez harekete geçen platform, Perşembe günü (26 Mart 2026) tüm kademelerde ücretleri yükseltti. Bu gelişme, Netflix’in geçtiğimiz aylarda Disney’i satın alma girişiminde bulunduğu iddialarının gündemde olduğu bir döneme denk geliyor. Yeni fiyatlar yeni üyeler için hemen geçerli olurken, mevcut aboneler fatura döngülerine göre önümüzdeki haftalarda e-posta bildirimiyle zamlı tarifeye geçiş yapacak. Bu artış, yayıncılık sektöründeki rekabetin yoğunlaştığı bir dönemde Netflix’in stratejik hamlesi olarak değerlendiriliyor.

ABD’DE NETFLIX FİYATLARI NASIL DEĞİŞTİ?

Netflix’in güncellenen fiyatlandırmasına göre:

Reklam destekli (Standart with Ads) plan aylık 7,99 dolardan 8,99 dolara yükseldi.

Standart (reklam-free) plan 17,99 dolardan 19,99 dolara çıktı.

En üst seviye Premium plan ise 24,99 dolardan 26,99 dolara zamlandı.

Ek üye ücretleri de artırıldı. Reklam destekli planlarda ek kullanıcı 6,99 dolara, reklamsız planlarda ise 9,99 dolara yükseldi. Yeni fiyatlar 26 Mart 2026 itibarıyla yeni üyeler için uygulanmaya başlandı.

TÜRKİYE’DE DURUM NE OLACAK?

Türkiye’deki Netflix aboneleri için henüz resmi bir fiyat artışı duyurulmadı. Platformun son Türkiye zamı 4 Haziran 2025’te yaklaşık %30 oranında gerçekleşmişti.

Güncel fiyatlar şu şekilde sürüyor: Temel Plan, 189,99 TL’den müşterilerle buluşurken, Standart Plan 289,99 TL ve Premium Plan ise 379,99 TL olarak devam ediyor.

Reklam destekli plan Türkiye’de sınırlı seçeneklerle sunulduğu için zam doğrudan yansımıyor. Ancak geçmişten gördüğümüz üzere, Netflix’in global fiyat stratejisinin ilerleyen aylarda Türkiye’yi de etkileyebileceğini öngörülüyor.

ZAM KARARININ NEDENİ NE?

Netflix, zam kararını “daha fazla kaliteli içerik üretmek, üyelerine üstün deneyim sunmak ve platformu geliştirmek” gerekçesiyle açıkladı. Şirket, 2026’da içerik harcamalarını 20 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Bu artış, yeni formatlara (canlı spor yayınları, video podcast’ler vb.) yapılan yatırımların finansmanını destekleyecek. Analistler, ABD-Kanada bölgesinde ortalama abone gelirinin yaklaşık %6 artacağını tahmin ediyor.Aboneler, zamlı fiyatlara karşı daha uygun planlara geçiş yaparak veya ek üyelik paylaşımı seçeneklerini değerlendirerek maliyetlerini yönetebilir. Netflix’in fiyat politikaları yakından takip edilmeye devam edecek.