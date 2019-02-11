Ülker Stadı'nda yarınki karşılaşma için düzenlenen basın toplantısında konuşan sarı-lacivertlilerin Rus futbolcusu, Zenit'in çok iyi bir takım olduğunu belirterek şunları söyledi:

"İyi bir takımla karşılaşacağız. Fiziksel olarak güçlü bir takım. Bireysel olarak da çok iyi oyuncuları var. Hepsini tanıyorum oradaki oyuncuların. Yüksek kaliteli bir takımla oynayacağız. Zor bir maç olacak. Bizim ligimizin ikinci yarısı başladı ama onlar daha resmi maç oynamadı. Özellikle ikinci toplar önemli olacak. Uzun boylu santrforları Dzyuba var. Baskı olunca ona uzun top atacaklar. Önemli olan ondan seken ikinci topları alabilmek."

Zenit'in 2 aydır resmi maç oynamadığını hatırlatan Neustaedter, "Bu bizim için bir avantaj. Onlar hazırlık dönemini geride bıraktı. Resmi maçlarla hazırlık maçları her zaman farklıdır. Bizim için en büyük avantaj, onların 2 aydır resmi maç oynamaması olacak." ifadelerini kullandı.

Neustaedter, sezon sonu bitecek sözleşmesi içinse, "Bilmiyorum bunu. En önemlisi yarınki maç, benim geleceğim değil." değerlendirmesinde bulundu.