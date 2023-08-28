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        Haberler Gündem Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü

        Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü

        Nevşehir'in turistik beldesi Ürgüp'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 23:08 Güncelleme: 28.08.2023 - 23:08
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        Nevşehir'de feci kaza: 4 ölü!
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        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Nevşehir-Ürgüp Karayolu Üç Güzeller mevkisinde seyreden bir otomobil, karşı istikametten gelen otomobil ile çarpıştı.

        Haber verilmesinin ardından olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri kontrollerinde, henüz kimlikleri belirlenemeyen 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

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        Yaralı iki kişi ise ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

        Kazanın ardından bir süre ulaşıma kapanan yol, belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

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        #Nevşehir
        #haberler
        #Ürgüp kaza
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