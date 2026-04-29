Nevşehir'de tarihi "Kapadokya" kararı

Nevşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, "Raşitbey Mahallesi"nin adının "Kapadokya" olarak değiştirilmesi teklifi Nevşehir Belediye Meclisi Olağan Toplantısı'nda görüşmeye sunuldu.

İsim değişikliği belediye meclisince oy çokluğu ile kabul edildi. Nevşehir Kalesi ile kayadan oyma tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'i de içine alan mahalle ismine dair değişiklik Valilikçe de onaylandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Rasim Arı, değişikliğin kent sakinleri tarafından heyecan ve takdirle karşılandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Raşitbey Mahallesi’nin ismini Kapadokya Mahallesi olarak değiştirmek amacıyla başlattığımız çalışmalar sonuçlandı. Belediye Meclisimizin oy çokluğu ile aldığı bu karar, Valilik onayıyla resmiyet kazandı. Kapadokya'nın merkezi olan Nevşehir'imize hayırlı ve uğurlu olsun."

Başkan Rasim Arı, Kapadokya Mahallesi'nin Nevşehir'in konumunu daha görünür hale getireceği kaydetti.