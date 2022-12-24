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Nevşehir TOKİ kuraları canlı yayında çekiliyor! Kura sonuçları nihai isim listesi

TOKİ Nevşehir kura çekimi canlı izleme ekranı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvuruda bulunanların gündeminde yer alıyor. 13 farklı ilçede inşa edilecek 1+1, 2+1 ve 3+1 konutun hak sahiplerinin belirleneceği Nevşehir TOKİ kura çekimi 24 ve 25 Aralık günlerinde gerçekleştirilecek. İşte, Nevşehir TOKİ kura sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı...

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  • NEVŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE! 24-25 Aralık 2022 TOKİ Nevşehir kura sonuçları nihai isim listesi sorgulaması nasıl yapılır?

    Nevşehir TOKİ kura çekilişi sonuçları canlı yayın üzerinden yayınlanıyor. 24 Aralık günü başlayan TOKİ Nevşehir kura çekimi 25 Aralık günü de devam edecek. Nevşehir TOKİ kura sonuçları ile 13 farklı ilçede 1189 adet konutun hak sahipleri belirleniyor. Ürgüp, Avanos, Acıgöl, Çat, Derinkuyu, Göre, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı, Merkez, Sulusaray, Tatlarin bölgelerinde yapılacak 2+1 ve 3+1 dairelerin kura çekimi canlı yayında gerçekleştiriliyor. İşte, 24 Aralık Nevşehir TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1, 3+1 konut nihai isim listesi...
  • NEVŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE! 24-25 Aralık 2022 TOKİ Nevşehir kura sonuçları nihai isim listesi sorgulaması nasıl yapılır?

    TOKİ KURA ÇEKİMİ NEVŞEHİR'DE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR!

    24-25 Aralık günlerinde gerçekleştirilecek olan TOKİ Nevşehir kura çekimi sonrasında bin 189 konutun hak sahibinin belirlenecek.
  • NEVŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE! 24-25 Aralık 2022 TOKİ Nevşehir kura sonuçları nihai isim listesi sorgulaması nasıl yapılır?

    NEVŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, TOKİ Nevşehir kura çekimi 24-25 Aralık 2022 günleri gerçekleştiriliyor.

    13 ilçede toplam 1.189 sosyal konutun hak sahibinin belirleneceği kura çekimi saat 10:00'da gerçekleştirilecek.
  • NEVŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE! 24-25 Aralık 2022 TOKİ Nevşehir kura sonuçları nihai isim listesi sorgulaması nasıl yapılır?

    TOKİ NEVŞEHİR KONUTLARI NEREDE?

    Toplam 13 ilçede gerçekleştirilecek TOK Nevşehir kura çekilişi 24-25 Aralık günlerinde saat 10.00'da yapılıyor. TOKİ Nevşehir evleri AÜrgüp, Avanos, Acıgöl, Çat, Derinkuyu, Göre, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı, Merkez, Sulusaray, Tatlarin ilçelerine inşa edilecek. İşte, TOKİ Nevşehir konut sayıları:
  • NEVŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE! 24-25 Aralık 2022 TOKİ Nevşehir kura sonuçları nihai isim listesi sorgulaması nasıl yapılır?

    Gülşehir 206

    Merkez Çat 70

    Merkez Gere 80

    Derinkuyu 126

    Merkez 200

    Sulusaray 140

    Avanos100

    Hacıbektaş 206

    Ürgüp 350

    Kaymaklı50

    Tatlarin 59

    Acıgöl 80

    Kozaklı 100
  • NEVŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE! 24-25 Aralık 2022 TOKİ Nevşehir kura sonuçları nihai isim listesi sorgulaması nasıl yapılır?

    NEVŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

    Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek kura çekilişi, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek. Nevşehir sosyal konut kura çekimi sonuçları canlı yayını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

    NEVŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN EKRANI
  • NEVŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE! 24-25 Aralık 2022 TOKİ Nevşehir kura sonuçları nihai isim listesi sorgulaması nasıl yapılır?

    TOKİ NEVŞEHİR KURA SONUÇLARI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

    TOKİ Nevşehir kura çekimi,Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları ve Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

    Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi sonuçları ile ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşların isim listesi sorgulaması TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

    TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • NEVŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE! 24-25 Aralık 2022 TOKİ Nevşehir kura sonuçları nihai isim listesi sorgulaması nasıl yapılır?

    KONUT ALMA HAKKI VE KONUT BELİRLEME KURASI:

    1. Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası, noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir. Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır

    2. Kurada konut sayısı kadar asil alıcı belirlenecek olup aynı anda asil alıcıların konutları da kura ilebelirlenecektir.

    3. Kura sırasında belirlenecektir.

    4. Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda kura çekilişi yapılmayacaktır. Başvuru şartlarını sağlayan hak sahipleri kategorilerinin önceliğine ve başvuru sıralamasına göre İdarenin hazırlayacağı ve ilan edeceği program doğrultusunda konut seçim ve sözleşme imzalama işlemlerini İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından gerçekleştireceklerdir.

    5. Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.

    6. Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konutdeğişikliği) yapabileceklerdir.
  • NEVŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE! 24-25 Aralık 2022 TOKİ Nevşehir kura sonuçları nihai isim listesi sorgulaması nasıl yapılır?

    TOKİ Nevşehir kura çekimi kazananlarından bazıları...

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