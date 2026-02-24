Canlı
        Tüm Haberler
        New York borsasında tarife ve yapay zekâ şoku: Düşüşle kapandı - İş-Yaşam Haberleri

        New York borsası yapay zekâ ve tarife belirsizlikleriyle düşüşle kapandı

        New York borsası, yapay zekaya ilişkin endişeler ve tarife belirsizlikleriyle haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı

        Giriş: 24.02.2026 - 07:35
        New York borsasında tarife ve yapay zekâ şoku

        Kapanışta Dow Jones endeksi, 800 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,66 azalarak 48.804,06 puana geriledi.

        S&P 500 endeksi yüzde 1,04 azalışla 6.837,75 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,13 düşüşle 22.627,27 puana indi.

        ABD'de tarife belirsizliği ile yapay zekaya dair endişeler yatırımcıların risk iştahını azaltırken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde negatif seyir izlendi.

        ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta Başkan Donald Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

        Mahkeme, hükümetin aldığı gümrük vergilerini iade etmesi gerekip gerekmediği konusunda ise net bir hüküm getirmemişti.

        Aynı gün Trump, tarifeleri uygulayabilmek için alternatif yöntemler olduğuna işaret ederek, 1974 Ticaret Yasası'nın 122. Bölümü uyarınca halihazırda uygulanan tarifelere ek olarak yüzde 10'luk küresel bir tarife getirmişti.

        Trump cumartesi günü ise sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda bu tarifeleri yüzde 15'e çıkaracağını bildirmişti.

        Ticaret ortaklarına yeni tarife tehdidinde bulunan Trump, "Yüksek Mahkemenin saçma kararıyla 'oyun oynamak' isteyen ülkeler, özellikle de yıllarca, hatta on yıllarca ABD'yi 'kazıklayan' ülkeler, yakın zamanda kabul ettiklerinden çok daha yüksek ve daha kötü bir gümrük vergisi oranıyla karşılaşacaklar" ifadelerini kullandı.

        Analistler, gümrük vergilerine dair yeni gelişmelerin enflasyon ve küresel büyüme görünümüne ilişkin piyasa belirsizliğini artırdığını söyledi.

        “TARİFELER PİYASALAR İÇİN ENDİŞE KAYNAĞI”

        Tarifelerle ilgili piyasa iniş çıkışlarının, geçen yıl nisan ayındaki ilk şoka kıyasla daha az dalgalanma gösterdiğine işaret eden analistler, yine de bunun yılın geri kalanında piyasalar için endişe kaynağı olabileceğini belirtti.

        Öte yandan, yapay zeka şirketi Anthropic'in "Claude Code" ürünü için yeni programlama yeteneklerini açıklaması sonrasında yazılım ve siber güvenlikle ilişkili şirketlerin hisselerindeki düşüş dikkati çekti.

        Siber güvenlik çözümleri sağlayan CrowdStrike'ın hisseleri yüzde 10'a yakın, Zscaler'in hisseleri yüzde 10'un üzerinde, Okta'nın hisseleri yüzde 6,4 ve Fortinet'in hisseleri yüzde 5,5 geriledi.

        Günü yüzde 13'ün üzerinde değer kaybıyla tamamlayan IBM'in hisseleri de Dow Jones endeksindeki düşüşte etkili oldu.

        Makroekonomik veri tarafında, ABD'de fabrika siparişlerinin tutarı geçen yıl aralıkta yüzde 0,7 azalış kaydetti.

        ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, ocak ayında iş gücü piyasasında iyileşmeye işaret eden verilerin şubatta da devam etmesi durumunda, uygun para politikası konusundaki görüşünün, gelecek toplantıda faiz indirimlerinde duraklamaya doğru kayabileceğini belirtti.

