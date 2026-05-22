Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol NBA New York Knicks, Cleveland Cavaliers karşısında seriyi 2-0'a getirdi

        New York Knicks, Cleveland Cavaliers karşısında seriyi 2-0'a getirdi

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Cleveland Cavaliers'ı 109-93 mağlup eden New York Knicks, seride 2-0 öne geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 09:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Knicks, seriyi 2-0'a getirdi

        Madison Square Garden'da oynanan maçta Josh Hart, 26 sayıyla play-off kariyer rekoru kırarken, Jalen Brunson 19 sayı, 14 asist, Karl-Anthony Towns 18 sayı, 13 ribauntluk performans sergiledi.

        Üst üste 9. galibiyetini alan Knicks, 1999'dan bu yana ilk kez NBA Finalleri'ne yükselme yolunda önemli avantaj yakaladı.

        Donovan Mitchell'ın 26 sayıyla oynadığı Cavaliers'ta, James Harden 18 sayı, Jarrett Allen 13 sayı, 10 ribauntluk katkı sağladı.

        Serinin üçüncü maçı 24 Mayıs Pazar gecesi Cleveland kentindeki Rocket Arena'da oynanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Fatih'te Üniversite İnşaatında Cami Minaresi Yıkıldı

        Fatih'te bir üniversitenin inşaatı sırasında, vincin taşıdığı inşaat demiri Atlamataşı Camii'nin minaresine çarptı. Minarenin yıkıldığı anlar kamera yansıdı. Olay yerine çok sayıda ekip sevke edildi. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        Lütfü Savaş: Türk siyasetine hayırlı olsun
        Lütfü Savaş: Türk siyasetine hayırlı olsun
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'a özel açıklamalar!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Özbek'ten Icardi ve Osimhen açıklaması!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        Hande Çinkitaş cinayetinde flaş gelişme! Katil baba yakalandı!
        Jesus'tan flaş Fenerbahçe açıklaması!
        Jesus'tan flaş Fenerbahçe açıklaması!
        Milli futbolcu baba oluyor
        Milli futbolcu baba oluyor
        "Bizi daha üretken kılacak"
        "Bizi daha üretken kılacak"
        Annesinin katledildiğini en büyük çocuk bildirdi!
        Annesinin katledildiğini en büyük çocuk bildirdi!
        Tecil düzenlemesinde gözler Maliye'de
        Tecil düzenlemesinde gözler Maliye'de
        Trump'tan Küba'ya: İnsani bir temelde yardım etmek istiyorum
        Trump'tan Küba'ya: İnsani bir temelde yardım etmek istiyorum
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        Araçta bu ekipmanlar yoksa ceza yiyebilirsiniz
        "Allah ondan aldığını buna versin"
        "Allah ondan aldığını buna versin"
        Kadir İnanır entübe edildi
        Kadir İnanır entübe edildi