N’Golo Kante, Fransa’nın kadrosuna davet edildi!
Fenerbahçe'nin yıldızı N'Golo Kante, Fransa'nın Brezilya ve Kolombiya ile yapacağı hazırlık maçlarının kadrosuna çağrıldı.
Giriş: 19.03.2026 - 16:35
Fenerbahçe forması giyen N’Golo Kante, Fransa’nın Dünya Kupası öncesi Brezilya ve Kolombiya ile yapacağı hazırlık maçlarının kadrosuna davet edildi.
Öte yandan Sarı-Lacivertliler'de forma giyen bir diğer Fransız futbolcu Matteo Guendouzi ise kadroda kendine yer bulamadı.
Açıklanan Fransa aday kadrosu şu şekilde:
Kaleciler: Chevalier – Maignan – Samba
Defans: Digne – Gusto – L. Hernandez – T. Hernandez – Kalulu – Konaté – Saliba – Upamecano
Orta Saha: Camavinga – Kanté – Koné – Rabiot – Tchouaméni – Zaïre-Emery
Hücum: Akliouche – Cherki – Dembélé – Doué – Ekitiké – Kolo Muani – Mbappé – Olise – Thuram
