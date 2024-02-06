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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Ümraniyespor Nicolas Anelka, Galatasaray-Bandırmaspor maçını tribünden takip etti - Futbol Haberleri

        Nicolas Anelka, Galatasaray-Bandırmaspor maçını tribünden takip etti

        Ümraniyespor CEO'su Nicolas Anelka, Galatasaray - Bandırmaspor maçını tribünden takip etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 22:04 Güncelleme: 06.02.2024 - 22:04
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        Anelka, G.Saray-Bandırma maçını izledi
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        Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda RAMS Park'ta Galatasaray ile Bandırmaspor karşı karşıya gelirken, bu mücadeleyi tribünden izleyen Trendyol 1. Lig takımlarından Ümraniyespor'un CEO'su Nicolas Anelka, ligdeki rakiplerinden Bandırmaspor'u yakından takip etti.

        Ümraniyespor, 1. Lig'in 24. haftasında Bandırmaspor'a konuk olacak.

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