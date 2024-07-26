Nicolas Pepe'den transfer mesajı

Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor forması giyen ve şu anda kulüpsüz kalan Nicolas Pepe, dikkat çeken ifadelerde bulundu.

Nicolas Pepe yaptığı açıklamada, "Arsenal'e transfer olduğumda taraftarlar performansımı değil bana verilen bonservisi yargılıyordu. Arsenal'da harika şeyler yaptığımı düşünüyorum. Orada geçirdiğim zamandan dolayı pişman değilim. Kulüp benim için tarihi bir bonservis ödemişti ve bu yüzden buna karşılık da herkes benden gol atmamı bekliyordu. Arsenal beni 20 milyon sterline satın almış olsaydı belki her şey daha farklı olurdu. Bu oyuncuların hatası değil. 90-100 milyon sterlini isteyen futbolcular değil. Ama futbol dünyasında işler böyle yürüyor ve insanlar bunu anlamıyor." dedi.

"ARSENAL'DEN İYİ AYRILDIM"

Arsenal'den ayrılmasıyla ilgili ise Pepe, "Arsenal yönetimi ayrılırken bana yardım etti. Sakatlanmıştım ve iyileşmem uzun sürdü. Bana hızlı bir şekilde kulüp bulmama yardımcı oldular. İyi bir şekilde ayrıldığımızı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Tekrar eski formuna kavuşmak istediğini belirten 29 yaşındaki futbolcu, "Geçmişteki performansımı tekrarlayabileceğimi düşünüyorum. Sadece fiziksel durumuma, kulübün güvenine ve taraftarların sevgisine göre oynamam gerekiyor. Bir oyuncunun iyi oynamasını ben bunlara bağlıyorum." açıklamasını yaptı.