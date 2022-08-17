"Mutlu bir yuva kurmak için attığımız ilk adımımız hayırlı olsun. Rabbim bizi birbirimizden hiç ayırmasın" diyerek nişanlandıklarını sosyal medya üzerinden duyuran Petek Dinçöz Nida Büyükbayraktar ile evlendi. Petek Dinçöz ile evlenen Nida Büyükbayraktar'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Petek Dinçöz’ün eşi Nida Büyükbayraktar kimdir, ne iş yapıyor? İşte konuyla ilgili detaylar...