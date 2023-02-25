Niğde fay hattı deprem haritası ile riskli ilçeler... Türkiye'de Kuzey, Batı ve Doğu Anadolu fay hattı olmak üzere üç büyük fay hattı bulunmaktadır. Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında Hatay'da, Bingöl'de, Diyarbakır ve daha birçok ilde artçı sarsıntılar yaşandı. Dün ve bugün ise Niğde'de 4,5 ve son olarak 5,3 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Niğde'de yaşayanlar ilçe sınırları içinde aktif fay hattı sorgulaması yapmaya başladı. İşte Niğde'de yer alan aktif fay hatları hakkında güncel bilgiler...