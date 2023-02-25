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Niğde'de üst üste depremler! İşte Niğde diri fay hattı haritası

Niğde ili fay hattı sorgulamaları Niğde'de son günlerde yaşanan üst üste depremlerin ardından hız kazandı. 25 Şubat tarihinde Niğde'nin Bor 5,3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. 24 Şubat tarihinde ise yine Bor ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Yaşanan depremler ile Niğde deprem riskli ilçelerine ilişkin araştırmalar artış gösterdi. İşte Niğde fay hattı deprem haritası ile risk taşıyan ilçeler...

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  • NİĞDE FAY HATTI DEPREM HARİTASI | Niğde fay hattı üzerindeki ilçeler hangileri? Niğde'de üst üste depremler!

    Niğde fay hattı deprem haritası ile riskli ilçeler... Türkiye'de Kuzey, Batı ve Doğu Anadolu fay hattı olmak üzere üç büyük fay hattı bulunmaktadır. Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında Hatay'da, Bingöl'de, Diyarbakır ve daha birçok ilde artçı sarsıntılar yaşandı. Dün ve bugün ise Niğde'de 4,5 ve son olarak 5,3 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Niğde'de yaşayanlar ilçe sınırları içinde aktif fay hattı sorgulaması yapmaya başladı. İşte Niğde'de yer alan aktif fay hatları hakkında güncel bilgiler...
  • NİĞDE FAY HATTI DEPREM HARİTASI | Niğde fay hattı üzerindeki ilçeler hangileri? Niğde'de üst üste depremler!

    NİĞDE COĞRAFİ KONUM

    Geleneksel coğrafi bölge sınıflandırmasına göre İç Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi içerisinde kalan Niğde ili, Orta Anadolu Bölgesi içinde,  Kırıkkale Alt Bölgesi altında yer almaktadır. Kırıkkale Alt Bölgesini Niğde ilinin yanında Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Aksaray illeri oluşturmaktadır. Niğde ili, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Konya, Mersin ve Adana illeri ile çevrilmiştir. 
  • NİĞDE FAY HATTI DEPREM HARİTASI | Niğde fay hattı üzerindeki ilçeler hangileri? Niğde'de üst üste depremler!

    Merkez, Bor, Altunhisar, Ulukışla, Çamardı ve Çiftlik olmak üzere Niğde ilinin toplam 6 ilçesi bulunmaktadır. Niğde il sınırları içerisinde il ve ilçe belediyeleri dışında Merkez ilçeye bağlı 15 belde, Bor ilçesine bağlı 3 belde, Altunhisar ilçesine bağlı 2 belde ve Çiftlik ilçesine bağlı 3 belde belediyesi olmak üzere toplam 23 belde belediyesi yer almaktadır. 
  • NİĞDE FAY HATTI DEPREM HARİTASI | Niğde fay hattı üzerindeki ilçeler hangileri? Niğde'de üst üste depremler!

    Ayrıca Niğde iline bağlı toplam 131 köy yerleşimi bulunmaktadır. Bu köy yerleşimlerinden, 34 tanesi Niğde merkez ilçeye, 23 tanesi Bor ilçesine, 6 tanesi Altunhisar ilçesine, 38 tanesi Ulukışla ilçesine, 21 tanesi Çamardı ilçesine ve 9 tanesi ise Çiftlik ilçesine bağlıdır.
  • NİĞDE FAY HATTI DEPREM HARİTASI | Niğde fay hattı üzerindeki ilçeler hangileri? Niğde'de üst üste depremler!

    NİĞDE DEPREM RİSK RAPORU

    En son 1996 yılında yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenmiş, 18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Yeni harita 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yeni harita en güncel deprem kaynak parametreleri, deprem katalogları ve yeni nesil matematiksel modeller dikkate alınarak çok daha fazla ve ayrıntılı veriyle hazırlanmıştır. Yeni haritada, bir önceki haritadan farklı olarak deprem bölgeleri yerine en büyük yer ivmesi değerleri gösterilmiş ve “deprem bölgesi” kavramı ortadan kaldırılmıştır. 
  • NİĞDE FAY HATTI DEPREM HARİTASI | Niğde fay hattı üzerindeki ilçeler hangileri? Niğde'de üst üste depremler!

    NİĞDE'DE ÖNCEKİ TARİHLERDE YAŞANMIŞ DEPREMLER

    • 4.1 MW 21.09.2020 Niğde Bor Obruk Köyü

    • 5.1 MW 21.09.2020 Niğde Bor Obruk Köyü

    • 4.3 ML 30.09.2011 Niğde Çamardı Sulucaova
  • NİĞDE FAY HATTI DEPREM HARİTASI | Niğde fay hattı üzerindeki ilçeler hangileri? Niğde'de üst üste depremler!

    • 4 ML 01.10.1998 Niğde Altunhisar

    • 5.1 MS 01.02.1908 Niğde Ulukışla 

    Kaynak: Niğde İl Afet Azaltma Planı Kitapçığı

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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