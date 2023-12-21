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        Haberler Magazin Nilgün Belgün domuz gribine yakalandı: Gelecek oyunlarının ertelendiğini açıkladı - Magazin haberleri

        Nilgün Belgün hastanelik oldu

        Nilgün Belgün, domuz gribine yakalandı. Ünlü oyuncu, gelecek oyunlarının ertelendiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 14:14 Güncelleme: 21.12.2023 - 14:25
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        Son günlerde yaygın olan domuz gribi Nilgün Belgün'e de bulaştı. 'Aşk ve Komedi' oyunuyla turneye çıkan oyuncu rahatsızlandı.

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        Denizli'deki bir hastanede tedavi gören Nilgün Belgün, "Sevgili dostlar; ben de en sonunda salgın olan domuz gribine yakalandım. Turnenin sadece iki oyununu oynayabildim. Yarınki Fethiye ve Muğla gösterilerimi ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldık. Yeni tarihleri en kısa zamanda sizlerle paylaşmış olacağım. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere…" dedi.

        #Nilgün Belgün
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