Nilperi Şahinkaya: Çok korktum! - Magazin haberleri

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; oyuncu Nilperi Şahinkaya, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Patlayan flaşlardan şoke olan Şahinkaya, "Bir anda ışık görünce çok korktum. Kusura bakmayın" dedi.

Ünlü oyuncu, yaz tatili için Çeşme'ye gideceğini, kısa bir dinlenme sonrası kadın ve erkek ilişkileri üzerine YouTube projesine dahil olacağını söyledi.

"SEKTÖR KÖTÜ DURUMDA"

Oyuncu, geçtiğimiz günlerde "Şu an için tiyatro yapıyorum. Rol alabileceğimiz bir proje yok. 2019'dan umutluyum" demişti.

Sektörün kötüye gittiğini dile getiren güzel oyuncu, "Oyuncu arkadaşlarımızla da konuşuyoruz. Ödemeler yapılmıyor. Projeler tutmuyor, sektör kötü durumda. Artık oyuncuya da bakılmıyor. Gerçekten senaryonun güzel olması gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.