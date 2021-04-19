"ESTETİK YAPTIRMAYA KORKUYORUM"

Muhabirlerin "Estetik yaptırır mısınız ya da estetiğe karşı mısınız?" sorularına ise Şahinkaya, "Hiç estetiğim yok. Karşı da değilim ama ben yaptırmaya korkuyorum. 'Ya istediğim gibi olmazsa' diye" şeklinde yanıt vermişti.