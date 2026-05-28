Nilüfer'i yıkan haber
Ünlü şarkıcı Nilüfer, bayramda aldığı acı haberle sarsıldı. Nilüfer, 35 yıllık dostu ve sahne arkadaşı Cengiz Baltepe'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı
Giriş: 28 Mayıs 2026 - 09:18 Güncelleme:
Nilüfer, müzik yolculuğunda sıkça birlikte çalıştığı yakın dostu ve müzisyen Cengiz Baltepe'nin vefat ettiğini duyurdu.
Acısını sosyal medya hesabından dile getiren Nilüfer, "Ah Cengizcim, 35 yıllık arkadaşım, dostum. Zarif adam, iyi adam, iyi müzisyen, iyi piyanist. Bıraktın gittin bizi. Hem de hiç beklemediğimiz bir anda. Çok erkendi, daha çok konserler yapacaktık, çok eğlenecektik birlikte… Olmadı..." ifadelerini kullandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ