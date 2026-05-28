Nilüfer'i yıkan haber

Nilüfer, müzik yolculuğunda sıkça birlikte çalıştığı yakın dostu ve müzisyen Cengiz Baltepe'nin vefat ettiğini duyurdu.

Acısını sosyal medya hesabından dile getiren Nilüfer, "Ah Cengizcim, 35 yıllık arkadaşım, dostum. Zarif adam, iyi adam, iyi müzisyen, iyi piyanist. Bıraktın gittin bizi. Hem de hiç beklemediğimiz bir anda. Çok erkendi, daha çok konserler yapacaktık, çok eğlenecektik birlikte… Olmadı..." ifadelerini kullandı.