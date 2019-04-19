“Tik Tak” şarkısıyla fırtına gibi esen Nilüfer, modern, sıra dışı klibi ve tarzıyla sevenlerini şaşırtmış ve yaptığı ters köşeyle büyük beğeni toplamıştı.



Nilüfer, şarkının akustik versiyonu ile kalpleri bir kez daha fethediyor. Şarkı, bu versiyonuyla da sosyal medyada çok ses getirirken, Nilüfer hayranları bu versiyonunu da çok sevdiklerini belirtti.





Söz ve müziğinin Şehrazat’a ve düzenlemesinin Volga Tamöz’e ait olduğu “Tik Tak” şarkısının akustik versiyonu, tüm dijital platformlarda ve radyolarda müzikseverlerin beğenisine sunuldu.