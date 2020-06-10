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Japonya merkezli oyun teknolojileri şirketi Nintendo, geçen nisan ayında 160 bin kullanıcıyı etkileyen siber saldırının ardından şimdi de 140 bin hesabın daha hacker’lar tarafından ele geçirildiğini duyurdu.

Böylece 24 Nisan’dan bu yana Nintendo Network’ünde yer alan kullanıcı bilgilerine (NNID) yönelik olarak gerçekleştirilen saldırılarla ele geçirilen hesap sayısı 300 bini bulmuş oldu.

Kullanıcı hesap bilgilerinin kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirildiğini doğrulayan Japon şirket, saldırılardan etkilenen Nintendo hesaplarının şifrelerini sıfırladıklarını ve ilgili müşterilerle tek tek iletişim kurduklarını açıkladı. Alınann ek güvenlik önlemlerinin artırılacağını duyuran Nintendo, kullanıcılardan iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirmelerini talep etti.

PARA İADESİ YAPIYOR

Nintendo Network’üne yönelik gerçekleştirilen siber saldırıyla ele geçirilen hesap bilgileri arasında, NNID giriş bilgileriyle birlikte kullanıcı isimleri, doğum tarihleri, ülkeleri ve e-posta adreslerinin de bulunduğu belirtildi.

Bazı kullanıcıların hesaplarından kendilerinden habersiz olarak satın alma işlemlerinin de gerçekleştirildiğini tespit eden Nintendo, bu şekilde etkilenen hesap sahiplerine para iadesi yapıldığını da ifade etti.