Edirne 1. Noter Başkatibi Özcan Yolagelmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nöbetçi noter uygulamasına başladıklarını bunun özellikle hafta sonu işlem yapacak vatandaşlara büyük kolaylık sağladığını belirtti.
Özellikle hafta sonları araç alım satımlarının yoğun olduğunu anlatan Yolagelmez, "Memurlar hafta sonları izinli oluyor. Noter işlemlerini daha rahat bir şekilde yapıyorlar. Satış işlemleri genelde hafta sonları oluyor. Araba pazarları hafta sonları oluyor. Vatandaşlarımız çok rahat bir şekilde alım satım işlemlerini yapabiliyor. Vatana millete hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
Kırklareli 1. Noterliğinde görevli Samet Dalboy ise ilk nöbetlerine başladıklarını bildirdi.
Uygulamanın yerinde olduğunu belirten Dalboy, "6 Nisan itibarıyla Türkiye genelinde nöbetçi noterlik uygulaması başladı. Kırklareli'nde bu hafta ilk nöbeti biz tutuyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Dalboy, uygulama ile vatandaşların bu konudaki mağduriyetinin de azalacağını aktardı.
Tekirdağ 1. Noterliğine işlem yapmak için gelen İsmail Akçay, noterlerin hafta sonu da açık olmasının vatandaşların işlerini kolaylaştıracağını söyledi.
Akçay, bunun yerinde bir uygulama olduğunu ifade ederek, "İnsanlar hafta sonları da gelip nöbetçi noterlerde işlemlerini yapabilecek. Noter işlemleri için kimse hafta başını beklemeyecek. İnsanlar hafta içi işlerinden ayrılıp bu işleri yapmak zorunda kalıyordu. Herkes hafta sonu rahatça burada işlemlerini halledebilecek." diye konuştu.
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