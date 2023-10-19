14 bin çalışanını işten çıkaracak Üçüncü çeyrekte satış gelirleri geçen yıla göre yüzde 20 gerileyen Nokia 14 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu

Finlandiyalı telekom altyapı sağlayıcısı Nokia 2026'ya kadar maliyetlerini 800 milyon ila 1.2 milyar Euro arasında düşürmeyi hedeflediğini açıkladı.

Firma bu kapsamda şu anda 86 bin kişiden oluşan toplam işgücünü 72-77 bin aralığına indirmeyi planladığını bildirdi.

Söz konusu açıklama Nokia'nın 2. çeyrek mali sonuçlarını açıklamasının ardından geldi. Buna göre firmanın satış gelirleri 2023'ün 3. çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 20 gerileyerek 4 milyar 982 milyon Euro oldu. Firmanın dönemsel kârı ise yüzde 69'luk düşüşle 133 milyon Euro'ya geriledi.

OPERATÖR HARCAMALARI DÜŞTÜ

Firmadan yapılan açıklamaya göre küresel sıkı mali koşullar sebebiyle bu yıl operatör harcamalarında düşüşler kaydedildi. Özellikle 5G yatırımlarının geçen yıla göre yavaşlamasıyla Nokia'nın satış gelirleri düştü.