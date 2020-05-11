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Normalleşme süreci başlıyor

Koronavirüs vakalarının düşüşe geçmesiyle birlikte iş hayatı yavaş yavaş normale dönüyor. Normalleşme adımlarının en büyüğü bugün atılacak. Berber ve kuaförler bu sabah işbaşı yapacak. 19 Mart'ta geçici olarak kapatılan 356 alışveriş merkezi bugün yeniden kapılarını açıyor. Bankalar normal mesai saatlerine geri dönüyor. Otomotiv de üretim başlıyor

Normalleşme süreci başlıyor
HABERTURK.COM

İlk koronavirüs vakanın 10 Mart'ta görüldüğü Türkiye'de vakalarının düşüşe geçmesiyle adım adım normalleşme başlıyor. Normalleşme adımlarının en büyüğü bugün atılacak. Pek çok işletme tekrar faaliyete geçecek. Kovid-19 salgını nedeniyle 19 Mart'ta geçici olarak kapatılan 356 alışveriş merkezi (AVM),bugün yeniden kapılarını açıyor. Daha önce market, eczane ve hijyen ürünleri satan firmalar dışında hizmetlerini durduran AVM'lerde, restoran, kafe, spor ve eğlence sektörü dışındaki iş yerleri faaliyet gösterecek. Bugün esnek çalışma saatleriyle isteğe bağlı kepenk açacak firmalar, 1 Haziran itibarıyla zorunlu çalışma sistemine geçecek.

BERBER VE KUAFÖRLERDE TEK KULLANIMLIK ÜRÜN DÖNEMİ

Koronavirüse karşı önlem amacıyla ilk kapatılan işletmelerden olan berber ve kuaförler de bu sabah işbaşı yapacak. Berber, kuaför ve güzellik salonu dükkanları için bazı kısıtlamalar devam edecek. Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, yarı kapasite ve randevu usulüyle çalışılacağını açıklarken hijyen önlemleri de alınacak. Buna göre, ustalar maskeyle hizmet verecek. Ayrıca, kapıdan giren her müşterinin ateşi ölçülecek, bu ölçümler bir forma kaydedilecek. Dükkanlarda bulundurulacak dezenfektanların yanı sıra müşterilere galoş, maske ve eldiven verilecek. Havlu, peçete ve tüm vücut bakım ürünleri tek kullanımlık olacak.

BANKALAR NORMAL MESAİYE DÖNÜYOR

Türkiye Bankalar Birliği'nin tavsiye kararı ile kamu bankaları haricinde mesai saatlerinin 12.00-17-00 saatlerine çekilmesiyle birlikte özel bankalar da tam gün çalışmaya dönebilecek. İş Bankası bugünden itibaren normal çalışma saatleri olan 09:00 – 12:30 / 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vereceğini duyurdu.

PAZARLAR DA NORMALLEŞİYOR

Pazarlar da yavaş yavaş normalleşme sürecine giriyor. Giyim, oyuncak, çiçek, fide, züccaciye gibi ürünler yeniden tezgahlarda satılabilecek.

İHRACATIN LOKOMOTİFİ OTOMOTİVDE ÇARKLAR DÖNECEK

15 Nisan'da üretime ara veren Tofaş ve Toyota Türkiye bugün üretime başlıyor. Bosch Fren Sistemleri ise 4 Mayıs'a kadar verdiği arayı 31 Mayıs'a uzattığını duyurdu. Honda, Hyundai, Karsan ve Otokar 20 Nisan, Ford Otosan, Man Türkiye ve Oyak Renault ise 27 Nisan'da üretime başlamıştı.

TEKSTİLDE HAREKET

Korona krizinden en çok etkilenen kıta olan Avrupa'nın yavaş yavaş normalleşme sürecine girmesiyle Türk tekstil sektöründe hareket başladı. Avrupalı moda devleri daha önce sipariş verip almadıkları ürünleri almaya başladı.

UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Koronavirüs salgını nedeniyle iç hat uçuşlarını 20 Mayıs, dış hat uçuşlarını ise 28 Mayıs'a kadar durduran THY, yasakların sonlandırılmasının ardından yeni bir uçuş planı hazırladı. Plana göre, Haziran ayında yurt içinde tüm meydanlara uçuşlar planlanırken yurt dışında ise 19 ülke ve 23 noktaya haftalık 75 frekans uçuş planlandı

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