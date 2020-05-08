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Koronavirüs salgını nedeniyle 21 Mart tarihinde üretime ara veren Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 11 Mayıs'ta işbaşı yapacak.

Şirketten yapılan açıklamada, tüm çalışanlara alınan tedbirler, uygulanması gereken güvenlik kuralları ve yeni çalışma ortamını iyi anlamalarını sağlamak amacıyla bilgilendirmelerin yapılacağı bildirildi.

Sakarya'daki üretimin, 12 Mayıs itibarıyla hızı düşürülmüş bir tempo ile başlayarak, ilerleyen günlerde ve haftalarda kademeli olarak arttırılacağı belirtildi.

Yetkili mercilerin tavsiyeleri doğrultusunda sağlık önlemleri listesinin hazırlandığı kaydedilirken, hazırlanan bu listede sosyal mesafenin korunması, maskelerin zorunlu kullanımı, yeni düzene geçiş için ayrıntılı fabrika hazırlığı, yeni önlemlerin kapsamlı simülasyonları, paylaşılan alanlardaki temizlik ve dezenfekte işlemlerinin sıklaştırılması, çalışma programlarının yeni düzene uyarlanması, 3C kuralının uygulanması (yakın temas, kalabalık ve kapalı alanlardan uzak durma/kaçınma),şirket servisleri ve kafeteryasındaki ekstra hijyen kuralları gibi maddelerin yer aldığı bilgisi verildi.

'ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞI BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ'

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Başkanı ve CEO'su Toshihiko Kudo, "Çalışanlarımızın sağlığı her zaman birinci önceliğimizdir. Bu doğrultuda, koronavirüs salgını nedeniyle 7 hafta boyunca operasyonlarımıza ara vermiştik. Çalışanlarımız için gerekli önemleri alarak güvenli bir şekilde operasyonlarımıza yeniden başlayacağız. Umarım, zor günleri geride bırakarak normalleşme yolunda topluma katkıda bulunabiliriz" dedi.

Fabrikanın kapalı kaldığı süre boyunca, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Sakarya'daki hastanelere 30 bin maske ve 7 bin 500 yüz siperi bağışlayan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 13 tıbbi test kabinini de üreterek Sakarya ve İstanbul'daki hastanelere bağışladığını bildirdi.

Ayrıca, üretime ara verilen süre boyunca fabrikanın bakım faaliyetleri, ekipman geliştirmeleri ve gelecekteki proje hazırlıkları gibi çalışmaların sürdürüldüğü de aktarıldı.

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