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Koronavirüs salgının, kullanıcılarının alışveriş ve yaşam alışkanlıkları üzerindeki etkisini araştıran mobil sadakat uygulaması Hopi, “normalleşme” süreci ile ilgili anketin sonuçlarını açıkladı. 1300’ü aşkın Hopi kullanıcısının yanıtlarıyla ortaya çıkan anket; maske kullanımı, hijyen kuralları ve sosyal mesafe konularında davranış biçimini ve normalleşme sürecinin etkileri ile ilgili önemli bulgular sunuyor.

Ankete katılan her 2 kişiden biri sosyal izolasyona devam ettiğini paylaşırken, her 4 kişiden biri yeni normalle birlikte özlediği arkadaşlarıyla görüştüğünü belirtti. Ankete katılan her 5 kişiden biri için normalleşmenin ilk adımı kuaföre gitmek oldu.

‘NORMALLEŞTİM’ DİYENLERİN ORANI YÜZDE 6

Ankete göre alışveriş merkezlerine (AVM) gittiğini belirtenlerinin oranının yüzde 15, sevdiği bir restorana gidenlerin oranı ise yüzde 8 oldu. Salgın öncesi hayatına döndüğünü söyleyenlerin oranı yüzde 6’da kalırken tatile gidenlerin oranı yüzde 5 seviyesinde kaldı.

MASKE OLMAZSA OLMAZ…

“Yeni normal dönemde hangi önlemleri almaya devam ettin?” sorusuna her 4 kişiden 3’ü maske takmadan hiçbir yere gitmiyorum diye yanıt verirken; her 2 kişiden biri evde kalmaya devam ettiğini, ellerini sık sık yıkadığını ve sosyal mesafeyi her zaman koruduğunu söyledi. Her 10 kişiden 3’ü ise marketten aldığı ürünleri yıkamaya devam ettiğini belirtti.

Ankete katılan her 10 kişiden 8’i yeni normal dönemde tüm önlemleri almaya devam ettiğini paylaşırken, yüzde 13’ü “Toplu taşımalara binmeye başladım", yüzde 7’si “Sosyal mesafeye çok da dikkat etmiyorum” dedi.

Ankete katılanların yüzde 92’si vaka sayılarında önümüzdeki dönemde artışın görülebileceğini düşünürken “çok hızlı normalleştik” diyenlerin oranı yüzde 80 oldu. Anket sonuçlarına göre ikinci dalga endişesi de yüksek seyretti, ikinci dalganın gelmesinden korkuyorum diyenlerin oranı yüzde 77 oldu.

TATİLE GİTMEKTEN KORKUYORUZ

Yaz sıcaklarının kendini hissettirmesi ile tatil tartışması da büyüyor. Ankete katılanların yüzde 58’inin tatile gitmeyi düşünmediğini belirttiği ankete göre tatilini yazlığında geçirmeyi planlayanlar yüzde 17, tatil için ev kiralamayı düşünenler yüzde 10, önlem alan otellere gitmeyi düşünenler yüzde 9 oldu. Bu yılın yükselen bir diğer tatil trendi tekne tatilini değerlendirmek isteyenlerin oranı ise yüzde 4 oldu. Tatilden endişe duymuyorum diyenlerin oranı yüzde 3 ile sınırlı kaldı.

Ankete katılanların yüzde 71’i kafe ve restoran gibi mekanlara hala gitmediğini belirtirken yüzde 21’i evin yakınındaki mekanlara gidilebileceğini, yüzde 9’u ise çoktan gitmeye başladığını paylaştı.

KUAFÖRE EN ÇOK İZMİRLİLER KOŞTU

Hopi’nin anketine göre en hızlı normalleşen il Adana olurken, normalleşmeyle birlikte berber ve kuaföre en çok giden il İzmir oldu. Ankete göre Anadolu şehirleri çalışmak için iş yerlerine dönerken, İstanbul evden çalışmaya devam ediyor.