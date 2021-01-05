Norveç'te satılan 2 araçtan biri 'elektrikli' oldu - otomobil haberleri

Reuters

Otomotiv endüstrisinde her geçen daha fazla söz sahibi olan elektrikli otomobiller, İskandinav ülkesi Norveç'te rekor kırdı. Yapılan açıklamaya göre, ülkede satılan otomobillerin yarısından fazlası elektrikle çalışır hale geldi.

Ülkedeki elektrikli araç satışlarının toplam pazar içinde yüzde 54.3 oranında paya ulaştığı kaydedildi Buna göre, Norveç'te geçen yıl satılan 114 bin 412 adet otomobilin, 76 bin 789 adedi elektrikle çalışıyor.

Öte yandan, 2020'de Volkswagen Grup markalarından Audi'nin e-tron modeli, Norveç'in en çok satılan otomobili unvanını Tesla Model 3'ten devraldı.

Norveç'te elektrikli araçların payı 2019 yılında da yüzde 42.4 olarak açıklanmıştı. Ülkede, 2020'nin Aralık ayında yüzde 66.7 paya ulaşan elektrikli otomobiller, bugüne kadar aylık bazda en yüksek payı elde etmiş oldu.

Norveç'te 2025 yılında dizel ve benzinli araç satışının yasaklanması bekleniyor. Böylece Norveç dünyanın içten yanmalı motorlarını yasaklayan ilk ülkesi olacak.