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Midnight in Paris (Paris'te Gece Yarısı, 2011)
Woody Allen'ın romantik filminde tur rehberini canlandıran Carla Bruni ile turisti canlandıran Owen Wilson katedralin önünde oturuyor.
The Hunchback of Notre Dame (Notre Dame'ın Kamburu,1939)
Victor Hugo'nun ölümsüz eseri Notre Dame'ın Kamburu pek çok versiyonla sinemaya aktarıldı. Ancak Charles Laughton ve Maureen O'Hara'nın başrol oynadığı 1939 yapımı Notre Dame'ın Kamburu, klasik oluşuyla dikkatleri üzerine topluyor.
An American in Paris (Paris'te Bir Amerikalı, 1951)
Müzikal Hollywood'da bir stüdyoda çekildi ancak filmin başrol oyuncuları Gene Kelly ve Leslie Caron katedralin karşısındaki Seine Nehri'nde buluşuyor ve dans ediyor.
Breathless (Serseri Aşıklar, 1960)
Jean-Luc Godard'ın klasik filminde gazete dağıtan Jean Seberg ile Jean-Paul Belmondo, Notre Dame yakınlarında bir otelde kalıyor.
Charade (Öldüren Şüphe, 1963)
Stanley Donen'ın romantik-gerilim türü filminde Audrey Hepburn kocasının kim ya da kimler tarafından öldürüldüğünü Cary Grant ile tartışırken ikili katedralin etrafında dolaşıyor.
The Aristocats (Aristokediler, 1970)
1970 yapımı Amerikan animasyon filminde kötü uşak Edgar Balthazar, kedileri götürürken katedralin önünden geçiyor.
Bitter Moon (Acı Ay, 1992)
Roma Polanski'nin romantik filminde Peter Coyote (Oscar) ve Emmanuelle Singer (Mimi) katedralin yakınındaki bankta oturuyor.
The Hunchback of Notre Dame (Notre Dame'ın Kamburu, 1996)
1996 yapımı animasyon, 15. yüzyıl Paris'inde yaşayan bir kukla ustası, Notre Dame kilisesinin çan çalıcısı, kambur ama altın kalpli ve mutsuz Quasimodo'nun hikayesini anlatıyor.
Rugrats in Paris: The Movie (Rugratlar Paris'te, 2000)
Nickelodeon'un sevilen çizgi dizilerinden biri olan Rugratlar'da minikler bu sefer Paris'e gidiyor. Rugratlar serisinin devam filminde, Chuckie babasının düğününü alt üst etmek için yeni planlar peşinde!
Amélie (2001)
Kült filmde Amélie Poulain (Audrey Tautou) her yıl küçük bir kardeşe sahip olmak için katedrali ziyaret ediyor. Ziyaretlerinden birinde, turist çatıdan atlıyor ve Amélie’nin annesinin üzerine düşerek ölümüne sebep oluyor.
Van Helsing (2004)
Canavar avcısı Van Helsing (Hugh Jackman) ile Dr. Jekyll katedralin tepesinde savaşıyor.
Before Sunset (Gün Batmadan, 2004)
Jesse (Ethan Hawke) ve Celine (Julie Deply),Seine Nehri üzerinde tekne gezintisi yapıyor. Bu sırada katedrali görüyor. Jesse, Celine'e II. Dünya Savaşı sırasında katedrali havaya uçurmakla görevli bir Alman askerinin hikayesini anlatıyor.
Ratatouille (2007)
Pixar'ın ünlü animasyon filmi, şef olma hayali kuran bir farenin hikayesini anlatıyor. Fransa'da geçen filmde katedral çeşitli zamanlarda gözüküyor.
The Three Musketeers (Üç Silahşörler, 2011)
İngiliz Rochefort (Mads Mikkelsen) ile D'Artagnan (Logan Lerman) Notre Dame Katedrali'nin çatısında savaşıyor.
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