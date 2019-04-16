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Amélie (2001)

Kült filmde Amélie Poulain (Audrey Tautou) her yıl küçük bir kardeşe sahip olmak için katedrali ziyaret ediyor. Ziyaretlerinden birinde, turist çatıdan atlıyor ve Amélie’nin annesinin üzerine düşerek ölümüne sebep oluyor.