        Haberler Spor Futbol İngiltere Nottingham Forest: 0 - Liverpool: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Nottingham Forest: 0 - Liverpool: 1 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 27. haftasında Liverpool, deplasmanda Nottingham Forest'ı 1-0 mağlup etti. 90+7. dakikada Alexis Mac Allister'ın attığı golle galibiyete uzanan Liverpool, ligdeki galibiyet serisini iki maça çıkardı ve puanını 45'e yükseltti. Nottingham Forest ise haftayı 27 puanla tamamladı.

        Giriş: 22.02.2026 - 20:05
        Liverpool'un yüzü 90+7'de güldü!

        İngiltere Premier Ligi'nin 27. haftasında Liverpool, Nottingham Forest'a konuk oldu. City Ground'ta oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Liverpool oldu.

        Liverpool'a galibiyeti getiren golü 90+7. dakikada Alexis Mac Allister attı.

        Konuk ekip Liverpool'da Mac Allister'ın 90. dakikada golü ise elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

        Yeni teknik direktörü Vitor Pereira yönetiminde Premier Lig'de ilk maçına çıkan Nottingham Forest, sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

        PUAN DURUMU

        Bu sonucun ardından Nottingham Forest, 27 puanda kaldı. Üst üste ikinci galibiyetini alan Liverpool ise 45 puana yükseldi.

        Nottingham Forest, hafta arasında perşembe günü Fenerbahçe'yi rövanş maçında konuk edecek ve ardından ligde Brighton deplasmanına gidecek. Liverpool, ligde gelecek hafta sahasında West Ham United'ı ağırlayacak.

        Beşiktaş'taki Mimar Sinan eserleri ve Osmanlı'da mancacılık

        Haberturk.com'un deneyimli editörü Mehmet Şimşek, Ramazan Günlüğü'nün bu bölümünde Mimar Sinan'ın izini Beşiktaş'ta sürerken Osmanlı'da hayvan sevgisini ifade eden 'mancacılar'ı anlatıyor

