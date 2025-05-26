Novak Djokovic'ten tarihi şampiyonluk

Çim, toprak, sert kort ayırmaksızın ulaştığı şampiyonluklarla tenis dünyasına damga vuran Sırp raket Novak Djokovic, kariyerinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Cenevre Açık finalinde Polonyalı Hubert Hurkacz'ı 2-1 mağlup eden Djokovic, Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tekler turnuvalarında 100. şampiyonluğuna ulaştı.

Yeteneği, tekniği, çok yönlülüğü, bitmek bilmeyen kondisyonu, disiplini ve mental dayanıklılığıyla kortlarda rakiplerine üstünlük kuran Djokovic, ABD'li Jimmy Connors (109) ve İsviçreli Roger Federer'den (103) sonra ATP tekler turnuvalarında 100 şampiyonluk yaşayan üçüncü isim oldu.

Ayrıca 9 Masters turnuvasını en az ikişer defa kazanan Djokovic, kendisinden başka kimsenin başaramadığı "kariyer altın Masters"ı iki kez tamamladı.

Djokovic, her grand slam turnuvasını en az üçer kez kazanarak 3 defa "kariyer grand slam" yaptı.

Başarılarla dolu kariyerinde 10 Avustralya Açık, 7 Wimbledon, 4 ABD Açık ve 3 Fransa Açık zaferi elde eden Djokovic, 24 kezle en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçi ünvanını, Avustralyalı Margaret Court ile paylaştı.

Sırp raket, daha nice zaferler elde edeceği şampiyonluklarla dolu muazzam kariyer yolculuğuna Hollanda'da başlamış oldu.

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KARİYERİNDEKİ 'EN'LER

Djokovic, tek erkeklerde en fazla grand slam, Masters 1000 ve ATP Finalleri kazanan isim olmayı başardı.

Sırp raket, kariyerinde 40 Masters 1000, 24 grand slam, 15 ATP 500, 13 ATP 250, 7 ATP Finalleri ve bir olimpiyat zaferi elde etti.

Tecrübeli tenisçi, 428 haftayla tek erkekler dünya sıralamasında en uzun süre zirvede yer alan isim de oldu.

Novak Djokovic, tek erkeklerde en fazla şampiyonluk rekorunu elinde bulundurduğu grand slam turnuvalarında en fazla maç kazanan (382), en çok çeyrek final (61), yarı final (50) ve final (37) oynayan tenisçi olarak da tarihe geçti.

BÜYÜK TURNUVALARIN TAMAMINI KAZANAN TEK TENİSÇİ

Djokovic, tenis dünyasında büyük turnuvaların tamamını kazanan tek isim olmayı başardı.

Sırp raket, ATP Finalleri, Olimpiyat Oyunları, 4 grand slam ve 9 Masters turnuvası olmak üzere tenisteki tüm organizasyonlarda şampiyonluk yaşadı.