Türkiye’de 100 milyon nüfus hayal oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nüfus projeksiyonlarını yeniledi. Altı yıl önce 2018 – 2080 yıllarını kapsayan projeksiyon yapan TÜİK, bu kez de 2023 – 2100 yıllarını kapsayan nüfus projeksiyonu yaptı.

TÜİK’in 2018 – 2080 projeksiyonunda ana senaryoda nüfusun 2040 yılında 100,3 milyon, 2060’ta 107,1 milyon, 2080 yılında ise 107,1 milyon kişiye ulaşacağı tahmini yapıldı.

Yeni nüfus projeksiyonundaki ana senaryoda ise nüfusun 2030 yılında 88,2 milyon 2040 yılında 91,5 milyon, 2060’ta 93,1 milyona yükseldikten sonra, 2080 yılında 86,5 milyon, 2100 yılında da 76,8 milyon kişiye gerileyeceği tahmin edildi. Ana senaryoya göre, Türkiye’nin nüfusu 2052 yılında 93,9 milyon kişiye ulaşacak ve üç yıl bu düzeyde kaldıktan sonra 2054 yılından itibaren azalmaya başlayacak.

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Projeksiyonda yüksek ve düşük senaryoya da yer verildi. 2018’deki projeksiyonda 2080 yılında Türkiye nüfusu yüksek senaryoda 121,1 milyon, düşük senaryoda 94,2 milyon kişi olarak öngörüldü.

Yeni projeksiyonda ise Türkiye nüfusu 2080 yılında yüksek senaryoda 101,7 milyon, düşük senaryoda ise 72 milyon kişi olarak tahmin edildi. 2100 yılında nüfus ise yüksek senaryoda 100,6 milyon, düşük senaryoda 54,2 milyon olarak öngörüldü.

2075’TE 3 KİŞİDEN 1’İ YAŞLI OLACAK

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ilk kez 2023 yılında yüzde 10'un üzerine çıktı. Ana senaryoya göre yaşlı nüfus oranı 2050 yılında yüzde 23,1, 2075 yılında yüzde 31,7 ve 2100 yılında ise yüzde 33,6 seviyesine ulaşacak.