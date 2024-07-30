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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye’de 100 milyon nüfus hayal oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye’de 100 milyon nüfus hayal oldu

        Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2018 yılında açıkladığı nüfus projeksiyonunda ana senaryoda 2080 yılında Türkiye'nin nüfusu 107 milyon olarak öngörüldü. Aradan 6 yıl geçtikten sonra yapılan yeni nüfus projeksiyonundaki ana senaryoda 2052 yılında Türkiye'nin nüfusunun 93,9 milyonla en yüksek noktaya ulaştıktan sonra 2080'de 86,5 milyona, 2100 yılında ise 76,8 milyona düşeceği öngörüldü.

        Giriş: 30.07.2024 - 13:03 Güncelleme: 30.07.2024 - 13:07
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        Nüfus projeksiyonunda senaryo değişti
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nüfus projeksiyonlarını yeniledi. Altı yıl önce 2018 – 2080 yıllarını kapsayan projeksiyon yapan TÜİK, bu kez de 2023 – 2100 yıllarını kapsayan nüfus projeksiyonu yaptı.

        TÜİK’in 2018 – 2080 projeksiyonunda ana senaryoda nüfusun 2040 yılında 100,3 milyon, 2060’ta 107,1 milyon, 2080 yılında ise 107,1 milyon kişiye ulaşacağı tahmini yapıldı.

        Yeni nüfus projeksiyonundaki ana senaryoda ise nüfusun 2030 yılında 88,2 milyon 2040 yılında 91,5 milyon, 2060’ta 93,1 milyona yükseldikten sonra, 2080 yılında 86,5 milyon, 2100 yılında da 76,8 milyon kişiye gerileyeceği tahmin edildi. Ana senaryoya göre, Türkiye’nin nüfusu 2052 yılında 93,9 milyon kişiye ulaşacak ve üç yıl bu düzeyde kaldıktan sonra 2054 yılından itibaren azalmaya başlayacak.

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        Projeksiyonda yüksek ve düşük senaryoya da yer verildi. 2018’deki projeksiyonda 2080 yılında Türkiye nüfusu yüksek senaryoda 121,1 milyon, düşük senaryoda 94,2 milyon kişi olarak öngörüldü.

        Yeni projeksiyonda ise Türkiye nüfusu 2080 yılında yüksek senaryoda 101,7 milyon, düşük senaryoda ise 72 milyon kişi olarak tahmin edildi. 2100 yılında nüfus ise yüksek senaryoda 100,6 milyon, düşük senaryoda 54,2 milyon olarak öngörüldü.

        2075’TE 3 KİŞİDEN 1’İ YAŞLI OLACAK

        Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ilk kez 2023 yılında yüzde 10'un üzerine çıktı. Ana senaryoya göre yaşlı nüfus oranı 2050 yılında yüzde 23,1, 2075 yılında yüzde 31,7 ve 2100 yılında ise yüzde 33,6 seviyesine ulaşacak.

        Mevcut verilere göre çalışma çağında yer alan 15-64 yaş grubundaki nüfus oranı yüzde 68,3. Ana senaryoya göre çalışma çağındaki nüfus oranı, 2050'de yüzde 61,9, 2075'te yüzde 55,9 ve 2100'de yüzde 54,6 olacak.

        DEMOGRAFİK FIRSAT PENCERESİ 2030’UN İLK YARISINDA KAPANACAK

        Bağımlı nüfus toplamının, çalışma çağı nüfusunun yarısından az olduğu dönem, "demografik fırsat penceresi" olarak nitelendiriliyor. Çocuk nüfus olarak tanımlanan 15 yaş altı nüfusun toplam nüfusun yüzde 30'undan az, yaşlı nüfus olarak tanımlanan 65 yaş üzeri nüfusun ise toplam nüfusun yüzde 15'inden az olduğu dönemde demografik fırsat penceresinin açık olduğu değerlendiriliyor. Projeksiyon sonuçları 2030'un ilk yarısında yaşlı nüfus oranının yüzde 15'i aşacağına ve demografik fırsat penceresinin kapanacağına işaret ediyor.

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        #TÜİK
        #nüfus projeksiyonu
        #demografik fırsat
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