Nükhet Duru'dan, Ajda Pekkan'a 80'inci yaş günü kutlaması

Ana Haber Bülteni - 11 Şubat 2026 (Miçotakis'in Ziyareti Atina'da Nasıl Okundu?)

Yunanistan Başbakanı'nın ziyareti Atina'da nasıl yankılandı? Türkiye-Yunanistan ilişkileri nasıl seyredecek? Atina'nın ziyaretten beklentisi neydi? İsrail ABD'den İran için ne isteyecek? ABD-İsrail İran'a saldıracak mı? Netanyahu nükleer görüşmeyi bozar mı? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.