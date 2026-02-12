Nükhet Duru'dan, Ajda Pekkan'a 80'inci yaş günü kutlaması
Nükhet Duru, 80 yaşına giren Ajda Pekkan'ı gençlik yıllarına ait fotoğraflarla kutladı; "Türk pop müziğinin zirvesi, zamanın ötesinde bir süperstar" sözleriyle meslektaşına övgü yağdırdı
Ünlü şarkıcı Nükhet Duru, sosyal medya hesabından Ajda Pekkan'ın 80'inci yaş gününü özel bir paylaşımla kutladı.
Duru, Pekkan ile yıllar öncesine ait gençlik fotoğraflarını yayımlayarak meslektaşına duyduğu hayranlığı dile getirdi. Paylaşımında, "Türk pop müziğinin zirvesi, zamanın ötesinde bir süperstar… Nice müzik dolu yıllara, nice güzel yaşlara. Ajda Pekkan, müzik sensiz çok eksik kalırdı" ifadelerine yer verdi.