NUR VERGİN KİMDİR?

Vergin, 21 Eylül 1941 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Çocukluğu ve gençlik dönemi yurt dışında geçti ve Paris Sorbonne Üniversitesinde sosyoloji eğitimi aldı. Türkiye'ye 1973 yılında dönen Vergin, 1 yıl sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde çalışmaya başladı. Sosyoloji doçentliğini 1980'de tamamladı, bir dönem İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinde çalıştı. Buradaki çalışmalarıyla profesör unvanına erişen Nur Vergin, Marmara ve Bilkent üniversitelerinde de öğretim üyeliği yaptı. Siyasetin sosyolojisi, Din, toplum, ve siyasal sistem yazdığı kitaplardan bazıları olarak yer alıyor.

Prof. Vergin, 18 Ocak 2021 tarihinde evinde 80 yaşında hayatını kaybetti.

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