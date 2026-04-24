Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Nuri Şahin: Galibiyeti hak ettik!

        Nuri Şahin: Galibiyeti hak ettik!

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 4-0 yenen RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 23:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Galibiyeti hak ettik!"

        RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Karşılaşmanın ilk yarısında bu sezonun en iyi performanslarından birini sergilediklerini belirten 37 yaşındaki teknik adam, "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Çok güzel bir golle öne geçtik. Maçta 45. dakikadan 65. dakikaya kadar yanlış oynadık. Ancak maçın sonuna doğru oyunumuza döndük. İki güzel gol daha attık. Duran toptan gol atmamız beni ayrıca mutlu etti. Oyuncularımı tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

        Göztepe ile sürdürdükleri beşincilik yarışına ilişkin de konuşan Nuri Şahin, "Sezona bu şekilde başlamış takımın şu an bu yarışta olması çok değerli. Diğer yandan da başka takımların kazanmasını beklemek çok güzel bir şey değil. Ana hedefimiz beşinci olmak. Yarışımıza devam ediyoruz. İplerin bizim elimizde olması lazım. İnşallah seneye bu durumda olmayız." diye konuştu.

        Başakşehir evinde dört dörtlük!
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şehit ve gazi aileleri hak sahibi
        "ABD heyeti Pakistan'a gidecek"
        İşte kupada yarı final programı!
        İhracatçıya özel kurumlar vergisi
        Gasplı barışma planı
        Derbide ligin en golcü iki takımı karşılaşacak!
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Netanyahu: Prostat kanseri tedavim olumlu sonuçlandı
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette ilk duruşma!
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        İngiltere'de üzerinde 'Osmanlı' yazan tek mezar taşı!
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
