        Nuri Şahin: Galibiyetten dolayı çok mutluyum - Rams Başakşehir Haberleri

        Nuri Şahin: Galibiyetten dolayı çok mutluyum

        RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 2-0 kazandıkları TÜMOSAN Konyaspor maçında haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 23:54
        "Galibiyetten dolayı çok mutluyum"

        RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Karşılaşmanın ilk yarısındaki iki takımın futbolunu beğenmediğini belirten Şahin, "Galibiyetten dolayı çok mutluyum. Ancak ilk yarıda istediğimiz oyunu ne biz oynadık ne de rakip oynattı. İyi bir futbol yoktu. İkinci yarı istediğimiz ve kendimize yakışan oyunu sahaya yansıttık. Hak ederek bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. İlk yarı çok hoşuma gitmedi ama ikinci yarıdan memnunum. Bugün değinmek istediğim bir konu var. Ne yazık ki topun oyunda kalma süresi sadece 45 dakikaydı. Bir yarı futbol oynanmadı. Her zaman Türk futbolunun marka değerini konuşuyoruz. En büyük görev biz hocalara düşüyor ama oyuncularımız ve hakemlerin de sorumluluğu var. Umarım 55-60 dakikaları görürüz." ifadelerini kullandı.

        Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise grubun son maçında Trabzonspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Şahin, Avrupa kupalarına vize almak için mücadele edeceklerini vurguladı.

        Şahin, "Ne yazık ki sezon başında hem alışma sürecimizde hem de benden önceki dönemde çok kredi kaybettik. O yüzden oyuncularıma her hafta 'final maçı' diyorum. Onlar da artık sıkıldı ama gerçek bu. Her maç bizim için bir final. Bir maç kaybettiğinizde yarıştan kopuyorsunuz. Yeniden tırmanmak için 2-3 maça ihtiyaç duyuyorsunuz. Maç maç gitmeye karar verdik. Ligin en güzel ama en zor dönemine girdik. Hatanın telafisi yok. Ligde elimizden geleni yapacağız. Türkiye Kupası'nda da gerçek bir final oynayacağız. Çünkü beraberlik bize yetmiyor. Maçı kazanmamız lazım. Başakşehir, her sene Türkiye Kupası'na şampiyon olmak için giriyor. Bu benim için de geçerli. Umarım maçı (Trabzonspor) kazanarak son 8'e kalırız. Ondan sonra da hedefimiz kupayı kazanmak. Umarım hem Türkiye Kupası'nda hem de ligde istediğimiz yerlere ulaşırız." diye konuştu.

        "SHOMURODOV VE SELKE İYİ BİR İKİLİ OLDU"

        Nuri Şahin, birlikte oynattığı Eldor Shomurodov ve Davie Selke'nin iyi bir uyum yakaladığını söyledi.

        Gol krallığı yarışındaki Shomurodov'un yanı sıra Selke'nin son 6 lig maçında 6 gol attığının hatırlatılması üzerine genç teknik adam, "Elimde 4 çok iyi santrfor var. Hepsini sahada görmek istediğim için formasyon değiştirdik. Shomurodov'un oyun zekası Selke'yi rahatlatıyor. Selke'nin fiziksel kapasitesi ve hava hakimiyeti Shomurodov'u rahatlatıyor. İyi bir ikili oldular. Selke ile birlikte oynadım. Onun gol atacağını biliyordum ama sabırlı davranarak oyununa yöneldik. Yavaş yavaş golleri de gelmeye başladı. Birbirini iyi tamamlayan iki oyuncu var. Bertuğ kısa zamanda aramıza dönecek. Nuno da Costa gibi oyuncularla iyiyiz." dedi.

        "G.SARAY'A VE SAMSUNSPOR'A AVRUPA'DA SONSUZ BAŞARILAR DİLİYORUM"

        Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü, Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmeyi sürdüren Galatasaray ve Samsunspor'a başarı diledi.

        Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda bir dönem formasını giydiği İngiltere temsilcisi Liverpool ile eşleştiğinin sorulması üzerine Nuri Şahin, "Hem Galatasaray'a hem de Samsunspor'a Avrupa'da sonsuz başarılar diliyorum. Liverpool eşleşmesiyle ilgili yorum yapmama gerek yok. Her Türk gibi Galatasaray ile gurur duydum. Samsunspor da inşallah sonuna kadar gider. Ben Liverpool'da oynayalı 15 sene oldu. O yüzden bir şey söylememe gerek yok." diyerek sözlerini tamamladı.

