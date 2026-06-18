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        Haberler Ekonomi Emlak Nurol GYO ve Prokar'dan Urla'da proje

        Nurol GYO ve Prokar'dan Urla'da proje

        Nurol GYO ve Prokar iş birliğiyle kurulan NP Ortaklığı tarafından hayata geçirilen URLA 77 tanıtıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 12:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Nurol GYO ve Prokar'dan Urla'da proje

        Nurol GYO ve Prokar iş birliğiyle kurulan NP Ortaklığı tarafından hayata geçirilen URLA 77 tanıtıldı.

        77 bin metrekarelik arazi üzerinde konumlanan proje, 77 müstakil, bahçeli ve tek katlı villadan oluşuyor. Villalar 5 odalı, 4 odalı, 3 odalı ve 2 odalı seçenekleriyle sunuluyor.

        Nurol GYO Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Ongun, projeye ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

        “Bugün insanlar yalnızca bir ev değil; daha dengeli, sakin, sürdürülebilir ve nefes alabilecekleri bir yaşam alanı arıyor. URLA 77'yi geliştirirken biz de bu değişen yaşam beklentilerini merkeze aldık."

        2028'te teslim edileceği belirtilen villaların brüt büyüklükleri, 167 metrekare ile 388 metrekare arasında değişiyor. Fiyatlar 850 bin dolar ile 2,4 milyon dolar arasında değişiyor. Yüzde 30 peşinat ve 36 ay vade seçeneği sunuluyor.

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