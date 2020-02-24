Süper Lig'in 23. haftasının kapanışında oynanan Kasımpaşa - Denizlispor maçında Türk futbolu için çok üzücü bir an yaşandı. Mücadele esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kasımpaşa İdari Yöneticisi Nursal Bilgin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tribünde rahatsızlandığı esnada ilk müdahalesi yapılan Bilgin'in durumunu gören iki takım futbolcuları büyük üzüntü yaşarken vefat haberinin ardından ise adeta yıkıldılar.

Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa,. Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun ve konuk ekipten Mustafa Yumlu şu ifadeleri kullandılar:

FUAT ÇAPA: GÜNÜN 20 SAATİNİ BERABER GEÇİRİRDİK

"Üzücü haberi karşılaşmadan sonra aldık. Bizim için çok buruk oldu. Sevdiğimiz insanı kaybettik. Geleli 2.5 hafta oldu ve günün neredeyse 15-16 saatini birlikte geçirdiğim Nursal beyi maalesef kaybettik. Çok üzücü bir akşam geçiriyoruz."

BÜLENT UYGUN: DELİKANLI BİR AĞABEYİMİZİ KAYBETTİK

"Bir takım uğruna, canını bile verebilecek seviyede insanlar var, böyle değer veriliyor. Bunun değerini anlamamız lazım. Nursal Bilgin'i, delikanlı bir ağabeyimizi kaybettik, hepimizin başı sağolsun.

MUSTAFA YUMLU: GERÇEKTEN ÇOK ÜZGÜNÜZ

"Kasımpaşa İdari Yöneticisi Nursal Bilgin'in vefat ettiği haberini aldık, gerçekten çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin."

AYTAÇ KARA: 'BUGÜN ASİSTİN VAR' DEMİŞTİN!

Twitter hesabından paylaşım yapan Kasımpaşalı Aytaç Kara, "Ah be abim, 'Bugün asistin var' dedin, en son konuşmamız öğlen oldu. Bizi çok üzdün. Allah rahmet eylesin, sevenlerine sabır versin." yazdı.

FENERBAHÇE KULÜBÜ

"Maç esnasında geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Kasımpaşa Kulübü eski sportif direktörü Nursal Bilgin’e Allah’tan rahmet, ailesine ve Kasımpaşa camiasına başsağlığı dileriz."