"GEÇMİŞİMİ ASLA UNUTMADIM!"

Öte yandan Gökçe, daha önce verdiği röportajda, "Allah'tan ne istediysem verdi, ne kadar şükretsem az... Geçmişimi asla unutmadım ama geriye dönüp asla bakmam. Çok zor günler geçirdiğim doğrudur ama asla şikayet etmedim. Hiçbir zaman 'Yoruldum' demedim" şeklinde konuşmuştu.