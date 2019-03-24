Nusret'ten ilk poz!

Giriş: 24.03.2019 - 11:25 | Güncelleme:  

Sosyal medya paylaşımlarıyla ünü Türkiye sınırlarını aşan işletmeci Nusret Gökçe, geçen hafta Rekabet Kurulu'nun da onay verdiği otelin devrini gerçekleştirmişti. Nusret, satın aldığı otelin önünde ilk pozunu verdi. Ailesiyle birlikte çekilen karelerini de paylaşan Nusret, çok sayıda beğeni aldı

  • 1Nusret'ten ilk poz geldi! İşte o otel
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    Nusret, hafta arasında duyurulan bir otelin devri için resmi imzayı atmıştı.

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    "BENİM İÇİN HAYAL OLAN GERÇEK OLDU"

    İmzaları atan Nusret, sosyal medya hesabından, "Benim için hayal olan, bugün gerçek olan otelin sahibi olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" demişti.

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    İLK POZ

    Nusret, satın aldığı otelin önünde "Motivasyon" notuyla ilk pozunu verdi.

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    Nusret Gökçe, ailesiyle birlikte karelerini de takipçileriyle paylaştı. Gökçe'nin paylaşımları çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

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