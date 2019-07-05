Bilgisayar ve oyun dendiği zaman akla gelen ilk marka olan NVDIA, yeni ekran kartını duyurdu. Eski sürümüne göre çok daha hızlı ve süpriz özellikleri bulunan ekran kartını sizler için inceledik. İşte NVIDIA, GeForce RTX SUPER serisi ne zaman çıkacak? NVIDIA, GeForce RTX SUPER özellikleri neler?

GeForce RTX SUPER ÖZELLİKLERİ

RTX 2060, RTX 2070 ve RTX 2080 ekran kartlarını RTX 2060 Super, RTX 2070 Super ve RTX 2080 Super olarak yenileyen NVIDIA, pek tabii kartların teknik kadrolarında da değişikliğe gitti. Böylece az önce de söylediğimiz gibi yüzde 25'lik bir performans artışı sağlanan ekran kartları, selefleriyle olduğu kadar aynı zamanda GTX 1080 ekran kartıyla da performans konusunda karşı karşıya geliyor. Şimdi sizlerle tek tek yeni NVIDIA ekran kartı modellerini ve kıyaslama tablolarını paylaşalım.

GeForce RTX 2060 Super

NVIDIA GeForce 2060 Super, 8 GB GDDR6 belleklerle güçlendirilmiş ve bellek arayüzü genişliği 256-bit'e çekilmiş. Bununla beraber CUDA çekirdekleri de arttırılan kartta artık 2176 çekirdek yer alıyor. Elbette bunun performansa da büyük etkisi var. GTX 1060'tan yüzde 60 daha güçlü olduğu belirtilen kart, fiyat olarak da RTX 2060'tan çok büyük fark yaratmıyor.

GeForce RTX 2060 Super, 9 Temmuz'da 399$ fiyatla satışa sunulacak.

Özellikler RTX 2060 RTX 2060 Süper



Bellek yapılandırma 6GB GDDR6 8GB GDDR6

Bellek hızı 14Gbps 14Gbps

Bellek arayüzü genişliği 192 bit 256 bit

Bellek bant genişliği 336GB / sn 448GB / sn

CUDA Çekirdekleri 1920 2176

Baz Saat / Yükseltme Saati 1,36 GHz / 1,68 GHz 1,47 GHz / 1,65 GHz

RTX-OPS 37T 41T

Giga Işınları 5 6

Fiyat 349 $ 399 $

GeForce RTX 2070 Super

RTX 2070 Super'de bellek kapasitesine dokunmayan NVIDIA; burada bellek saat hızlarında ve RTX-OPS konusunda daha agresif bir çalışmaya gitmiş. 1,6 GHz taban, 1,77 GHz tavan frekans sunan RTX 2070 Super, üstelik RTX 2070 ile aynı fiyattan pazara sunuluyor.



RTX 2070 Super, 9 Temmuz'da 499 Dolar fiyatla kullanıcılarla buluşacak.

Özellikler RTX 2070 RTX 2070 Süper



Bellek yapılandırma 8GB GDDR6 8GB GDDR6

Bellek hızı 14Gbps 14Gbps

Bellek arayüzü genişliği 256 bit 256 bit

Bellek bant genişliği 448GB / sn 448GB / sn

CUDA Çekirdekleri 2304 2560

Baz Saat / Yükseltme Saati 1,41 GHz / 1,62 GHz 1,6 GHz / 1,77 GHz

RTX-OPS 42T 52T

Giga Işınları 6 7

Fiyat 499 $ 499 $

GeForce RTX 2080 Super



Geldik NVIDIA'nın Super yapılandırmasının son kartına. RTX 2080 Super'de de özellikle bellek hızında artış sağlanırken, CUDA çekirdeklerinde, bellek bant genişliğinde güncelleme söz konusu. Buna karşılık yine RTX 2080 ile aynı fiyattan pazarda bulunabilecek olan

RTX 2080 Super 23 Temmuz'dan itibaren 699 Dolar fiyat etiketiyle satın alınabilecek.