Nvidia, Güney Kore’de stratejik yapay zeka anlaşmaları imzaladı

bulut altyapısı, Naver, Doosan, LG ve Hyundai Motor ile veri merkezi, robotik ve otonom mobilite projeleriyle Jensen Huang’ın Seul ziyareti, küresel AI rekabetinde yeni bir dönüm noktası oluşturdu.

Yapay zeka teknolojileri son yıllarda devasa yatırımlarla hızlı bir gelişim gösterdi. Özellikle Nvidia, CEO’su Jensen Huang liderliğinde hem donanım hem de yazılım alanındaki yenilikleriyle sektörün lideri konumuna yükseldi. Şirket, bu ivmeyi daha da güçlendirmek için Güney Kore’nin dev teknoloji ve sanayi gruplarıyla önemli stratejik ortaklıklar kurdu.

NVIDIA CEO’SU JENSEN HUANG’IN GÜNEY KORE ZİYARETİ

Nvidia CEO’su Jensen Huang, Cuma günü başlayan Güney Kore ziyaretinde ülkenin en üst düzey iş liderleriyle yoğun görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmeler sırasında geleneksel Kore mutfağı ve soju eşliğinde iş yemekleri düzenleyen, beyzbol maçı ilk atışını yapan ve ünlü bir gamer ile bir araya gelen Huang, Nvidia’nın küresel AI stratejisini Güney Kore’nin güçlü üretim ve teknoloji altyapısıyla birleştirdi.

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SK HYNIX İLE ÇOK YILLI BELLEK TEKNOLOJİSİ ORTAKLIĞI

SK Group’un çip üreticisi birimi SK Hynix, Nvidia ile çok yıllı bir teknoloji ortaklığına imza attı. Anlaşma kapsamında SK Hynix, küresel yapay zeka veri merkezleri için ileri seviye bellek çözümleri geliştirecek. Nvidia’nın uzun süredir en büyük bellek ortağı olan SK Hynix, bu konumunu daha da güçlendirecek. Huang, SK Group Başkanı Chey Tae-won ile yaptığı görüşmenin ardından “SK Hynix, Nvidia’nın en büyük bellek ortağı olmaya devam edecek” dedi. İki yıldan uzun süreli ve uzatma opsiyonlu anlaşmayla ilgili Huang, “SK Hynix’ten her yıl milyarlarca dolarlık alım yapıyoruz ve bu rakam önemli oranda artacak” açıklamasında bulundu.

SK TELECOM, NAVER VE DOOSAN İLE AI VERİ MERKEZİ YATIRIMLARI

SK Telecom, Nvidia teknolojileriyle Güney Kore’de gigawatt ölçekli bir AI bulut altyapısı inşa edecek. İlk AI veri merkezinin 2027’de devreye girmesi planlanıyor. İnternet devi Naver ile sanayi devi Doosan da Nvidia teknolojilerini kullanarak yeni AI veri merkezleri kuracak. Doosan ayrıca Nvidia’nın Blackwell çiplerinde kullandığı malzemeleri üretiyor ve enerji çözümlerini Nvidia platformlarında değerlendirecek.

LG VE HYUNDAI İLE ÖNEMLİ İŞ BİRLİKLERİ

Nvidia, LG Group ile elektronik, mekanik sistemler ve humanoid robotlar için yapay zeka teknolojilerinde iş birliği yapacak. Gelecek nesil veri merkezlerinin mimarisi, soğutma ve güç sistemleri konusunda da ortak çalışma planlanıyor. Hyundai Motor Group ile görüşmede ise otonom sürüş, robotik ve AI destekli üretim alanlarında ortaklığın derinleştirileceği duyuruldu. Huang, endüstriyel robotik uygulamalarını hızlandırmak için “tüm mobilite türlerine” yapay zeka getireceklerini belirtti. Hyundai’nin Saemangeum’da planladığı büyük AI veri merkezini “AI Vadisi” olarak nitelendiren Huang, “Saemangeum’da Nvidia inşa etmekten büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

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Güney Kore Teknoloji Bakanlığı, 2026’da değeri 2,08 trilyon won olan ulusal yapay zeka projesi kapsamında 9.704 GPU temin etmeyi hedefliyor. Bu GPU’lar arasında Nvidia’nın yeni nesil Vera Rubin GPU’larından 2.016 adet bulunacak.

KOSPI’DE AI RALLİSİ DURULDU, HUANG İYİMSER

Güney Kore ekonomisi AI patlamasıyla önemli bir ivme kazanmıştı. Bellek çipi devleri SK Hynix ve Samsung sayesinde Kospi endeksi altı ayda ikiye katlanmıştı. Ancak güçlü ABD istihdam verileri sonrası küresel teknoloji satışları tetiklendi ve Kospi pazartesi günü yüzde 8,3 değer kaybetti. Samsung hisseleri yüzde 10,2, SK Hynix hisseleri ise yüzde 7,7 düştü.

Huang, global çip sektörü satışlarını önemsemediğini belirterek “Herkes heyecanlanmalı. Şimdi daha uygun fiyatlardan hisse alma fırsatı var ve yapay zekanın geleceği kesinlikle çok parlak” dedi. Huang’ın aynı gün Samsung Semiconductor’dan Jun Young-hyun ile de görüşmesi bekleniyor.

Nvidia’nın Güney Kore ile kurduğu bu geniş kapsamlı ekosistem, yapay zekanın veri merkezlerinden robotik ve otomotiv sektörlerine kadar geniş bir alanda dönüştürücü etkisini göstermesi açısından büyük önem taşıyor.